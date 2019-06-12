بالفيديو - ألمانيا تكتسح إستونيا وفرنسا تستفيق أمام أندورا وإيطاليا تفسد ثورة البوسنة

لم تشهد مباريات الجولة الرابعة من تصفيات يورو 2020 أي مفاجآت، إذ حقق فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا الفوز.

نجح منتخب فرنسا في استدراك الهزيمة أمام تركيا منذ أيام وعاد بانتصار كبير برباعية نظيفة من أندورا.

كيليان مبابي أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2018 سجل هدف التقدم لأبطال العالم في الدقيقة 11 بعدما سدد الكرة من فوق الحارس "لوب".

تبعه وسام بن يدر الذي سجل أول أهدافه الدولية في الدقيقة 30 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء غالطت الحارس وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت البديل للشوط الأول عزز فلوران توفان النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة بمقصية رائعة من عرضية كيليان مبابي.

وبعد مرور ساعة على عمر اللقاء نجح كورت زوما في تسجيل الهدف الرابع برأسية ليعيد فرنسا للصدارة مجددا برصيد 9 نقاط من 4 مباريات مستغلا خسارة تركيا من إيسلندا بنتيجة 2-1 متساويا معهم في النقاط.

وفي المجموعة الثالثة اكتسح المنتخب الألماني نظيره الإستوني بثمانية أهداف دون رد.

ماركو رويس سجل هدف التقدم بعد مرور 10 دقائق، وسجل سيرجي جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 17.

ليون جوريتسكا سجل الهدف الثالث برأسية تبعه هدف رابع من إلكاي جوندوجان من ركلة جزاء في الدقيقة 26، وأنهى رويس ما بدأه في الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة متقنة في الدقيقة 37.

خماسية الشوط الأول للناسيونال مانشافت باتت الأولى منذ تسجيل ألمانيا لخمسة أهداف في نفس التوقيت أمام البرازيل في نصف نهائي كأس العالم 2014.

في الشوط الثاني عزز جنابري رصيده بهدف ثان له وسادس للألمانيا في الدقيقة 62، وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء سجل تيمو فيرنر الهدف السابع.

واختتم ليروي ساني النتيجة الثقيلة بهدف ثامن في الدقيقة 88 من عمر اللقاء ليرفع رصيد منتخب بلاده إلى 9 نقاط خلف جمهورية إيرلندا المتصدرة بفارق 3 نقاط وخاضت مباراة أخرى.

إيطاليا واصلت تفوقها في التصفيات وعادت في النتيجة أمام البوسنة والهرسك لتعوض تأخرها بهدف نظيف إلى تفوق بهدفين.

إدين دجيكو تقدم للبوسنة بهدف في الدقيقة 32 من عمر اللقاء من عرضية إدين فيسكا.

رد إيطاليا جاء قويا في الشوط الثاني بتسديدة صاروخية على الطائر من لورينزو إينسيني في الدقيقة 49.

وقبل 4 دقائق على نهاية اللقاء سجل ماركو فيراتي هدف الفوز بتسديدة أرضية على يمين الحارس.

لترفع إيطاليا رصيدها إلى 12 نقطة في الصدارة برصيد 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن فنلندا.

منتخب بلجيكا نجح في الفوز على نظيره الأسكتلندي لحساب المجموعة التاسعة بثلاثية دون رد.

روميلو لوكاكو سجل هدفين في الدقائق 45 و57 وعزز كيفين دي بروين النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة الثانية من الوقت البديل.

وفي المجموعة الخامسة أصبح قائد منتخب سلوفاكيا ماريك هامشيك الهداف التاريخي لمنتخب بلاده بتسجيل هدفين ليرفع رصيده إلى 24 هدفا إذ يتصدر أيضا قائمة أكثر من ارتدى قميص منتخب بلاده.

وقاد هامشيك سلوفاكيا للفوز خارج القواعد بنتيجة 5-1 على أذربيجان.