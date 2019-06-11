كوتينيو: قدمت مستوى أسوأ بكثير مما توقعت.. وطريقة وحيدة للتطور

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 16:21

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - برشلونة - الصورة من حساب برشلونة

قال فيليبي كوتينيو لاعب وسط برشلونة إنه قد مستوى أسوأ بكثير من المتوقع، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لعودة ثقته بنفسه من خلال العمل بقوة. وذلك في تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وصرح كوتينيو قائلا: "لم أقدم موسما جيدا، مستواي كأن أسوأ بكثير مما توقعته".

وأضاف "الطريقة الوحيدة للتطور والتحسن هي اكتساب الثقة من خلال العمل الشاق، وكنت أعمل بقوة".

أخبار متعلقة

تقارير – كوتينيو أخبر برشلونة برغبته في الرحيل تقرير - سان جيرمان يرغب في استعارة كوتينيو من برشلونة مع أحقية الشراء تقرير: تشيلسي يريد كوتينيو بديلا لهازارد

وأوضحت صحيفة "ماركا" في وقت سابق أن اللاعب وفريقه يحاولان إيجاد فريقا لضمه خلال السوق الصيفية الجارية.

ويتصدر باريس سان جيرمان سباق ضم الجناح الدولي البرازيلي خلال الصيف الجاري.

صاحب الـ26 عاما انضم إلى برشلونة في يناير 2018 بمبلغ 130.5 مليون جنيه إسترليني، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك الدولي البرازيلي مع برشلونة خلال الموسم المنصرم في 54 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

كوتينيو يتواجد حاليا مع منتخب البرازيل استعدادا لخوض منافسات كوبا أمريكا هذا الصيف.

وتقع البرازيل ضمن المجموعة الأولى في كوبا أمريكا والتي تضم بوليفيا وفنزويلا وبيرو، وتقام أولى مبارياتها في البطولة ضد بوليفيا يوم 14 يونيو المقبل.

هل يمكنك اختيار تشكيل الموسم في برشلونة؟

اقرأ أيضا:

بيراميدز ليس أول فريق يتفوق على الأهلي والزمالك في قائمة المنتخب بأمم إفريقيا

ملاعب أمم إفريقيا - الدفاع الجوي.. 7 سنوات من الذكريات الحزينة وتتويج وحيد

أجيري يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر.. استبعاد ثنائي

رسميا - روما يعلن اسم مدربه الجديد

مدرب الجزائر قلق من التحكيم في أمم إفريقيا

ميدو: سأحاول إقصاء الزمالك من الكأس

كريم حافظ: أتمنى البقاء مع قاسم باشا لموسمين أو الانتقال لبطل صربيا

في إسبانيا سوق الانتقالات

نرشح لكم

أخر الأخبار

المنتخب لـ في الجول: تهديد صلاح بالاستبعاد؟ قطعا لم يحدث 29 دقيقة | مصر 2019
ميسي وشبح التتويج.. 8 أساطير فشلوا في الفوز بـ كوبا أمريكا 35 دقيقة | أمريكا
رسميا - العشري يرحل عن تدريب الحدود 51 دقيقة | الدوري المصري
المقاولون لـ في الجول: اتحاد الكرة تجاهل طلبنا للمشاركة في البطولة العربية.. والنحاس مستمر معنا ساعة | الدوري المصري
ضيوف: مصر الأقرب للفوز بكأس الأمم.. وماني لا يظهر مع السنغال بنفس مستواه في ليفربول ساعة | مصر 2019
تونس 2004: حكاية منتخب رائع مع قليل من الحظ والتجنيس.. وزياد جزيري ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسميا – كاف يعلن أسباب إعادة إياب نهائي دوري الأبطال.. "المباراة لم تكتمل ولا ذكر للـVAR" 2 تقرير فرنسي: التحفظ على أحمد أحمد رئيس كاف في باريس 3 تركي آل الشيخ: بالتوفيق لـ بيراميدز في المستقبل.. كانت تجربة ممتعة 4 اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر

قد ينال إعجابك