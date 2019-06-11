كوتينيو: قدمت مستوى أسوأ بكثير مما توقعت.. وطريقة وحيدة للتطور

قال فيليبي كوتينيو لاعب وسط برشلونة إنه قد مستوى أسوأ بكثير من المتوقع، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لعودة ثقته بنفسه من خلال العمل بقوة. وذلك في تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

فيليبي كوتينيو النادي : برشلونة برشلونة

وصرح كوتينيو قائلا: "لم أقدم موسما جيدا، مستواي كأن أسوأ بكثير مما توقعته".

وأضاف "الطريقة الوحيدة للتطور والتحسن هي اكتساب الثقة من خلال العمل الشاق، وكنت أعمل بقوة".

وأوضحت صحيفة "ماركا" في وقت سابق أن اللاعب وفريقه يحاولان إيجاد فريقا لضمه خلال السوق الصيفية الجارية.

ويتصدر باريس سان جيرمان سباق ضم الجناح الدولي البرازيلي خلال الصيف الجاري.

صاحب الـ26 عاما انضم إلى برشلونة في يناير 2018 بمبلغ 130.5 مليون جنيه إسترليني، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك الدولي البرازيلي مع برشلونة خلال الموسم المنصرم في 54 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

كوتينيو يتواجد حاليا مع منتخب البرازيل استعدادا لخوض منافسات كوبا أمريكا هذا الصيف.

وتقع البرازيل ضمن المجموعة الأولى في كوبا أمريكا والتي تضم بوليفيا وفنزويلا وبيرو، وتقام أولى مبارياتها في البطولة ضد بوليفيا يوم 14 يونيو المقبل.

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