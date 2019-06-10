الأهلي عن استثناء القيد الإفريقي: أين كانت علاقات أبوريدة عندما ظلمنا في دوري الأبطال؟

يستبعد مسؤولو الأهلي حصول اتحاد الكرة على استثناء من نظيره الإفريقي بشأن قيد اللاعبين في قوائم الأندية للموسم الجديد من البطولات القارية.

وصرح شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي: "لدينا مشكلتين أساسيتين أولهما تتعلق بالقيد الإفريقي لأن اتحاد الكرة ألزم نفسه بنظام القيد الإلكتروني الخاص بالاتحاد الدولي بأن ينهي الموسم المحلي يوم 30 يونيو وفتح باب القيد يوم 1 يوليو، هذه المشكلة إذا حلها اتحاد الكرة وتم فتح باب القيد المحلي ستنهي أزمة كبيرة".

وأضاف عبر برنامج "الماتش" "ثانيا لم يتم تحديد الأندية المصرية التي ستشارك في بطولات إفريقيا، حتى الآن الأهلي فقط هو من ضمن المشاركة في دوري الأبطال".

وبسؤاله عن إمكانية منح الكاف استثناء لأندية مصر في قيد لاعبيها بالقائمة الإفريقية للموسم الجديد، رد فؤاد "هل تعتقدون أن الاتحاد الإفريقي سيقدم على هذه الخطوة؟ وأين كانت علاقات هاني أبو ريدة بمسؤولي الاتحاد الإفريقي عندم ظلم الأهلي في نهائي إفريقيا وتم الاعتداء على حافلة الفريق وأصيب هشام محمد قبل مباراة الترجي".

وتابع "خوضنا اللقاء في أجواء مفزعة ليخسر الفريق، وأين اتحاد الكرة وعلاقات أبو ريدة عند استدعاء كارتيرون بعد 48 ساعة بعد مباراة الذهاب للتحقيق معه وإيقاف أزارو قبل المباراة الثانية؟".

وواصل فؤاد تعجبه "لقد كان هناك حديث بين رئيس النادي محمود الخطيب وأبوريدة في رادس، لا نريد أن نعود لهذه الأحداث، لأنه تثير غصة وعتاب، فالنادي الأهلي كان يرى أن اتحاد الكرة لم يقم بدوره في دعم الناد حينها".

وأتم شريف فؤاد تصريحاته في هذا الشأن "اتحاد الكرة وضع نفسه في مأزق، إذا فتح باب القيد أول يوليو، فكيف سيتم التعامل مع 3 فترات قيد في موسم واحد، كان يجب أن ينأى بنفسه عن هذه المعضلة، تونس والمغرب أنهيا الدوري منذ أيام قليلة، فما المشكلة في مصر؟".

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