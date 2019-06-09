خاص خبر في الجول – مستشار الأهلي القانوني يشكو اتحاد الكرة أمام لجنة التظلمات

الأحد، 09 يونيو 2019 - 12:30

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب

قام محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي بتقديم شكوى لدى لجنة التظلمات، ضد اتحاد الكرة.

وعلم FilGoal.com أن الشكوى تتضمن بحسب الأهلي "قرارات تقوم على الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وارتباك نظام المسابقات الذي يتضرر منه النادي".

وتأتي تلك الخطوة كواحدة من 3 خطوات سيتحرك بها الأهلي، حيث سيقدم شكوى مماثلة لمركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية، وشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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وكذلك، علم FilGoal.com من مصدر داخل النادي أن هناك حالة من الترقب والانتظار لما سيسفر عنه اجتماع اتحاد الكرة اليوم الأحد، حيث ستحدد تلك القرارات خطوات الأهلي المقبلة.

و كان الأهلي قد هدد بعدم استكمال بطولة الدوري المصري لهذا الموسم في حالة عدم استكمال المسابقة قبل كأس الأمم الإفريقية.

وأرسل الأهلي مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة صباح السبت تمسك خلالها بكافة حقوقه. (طالع التفاصيل)

قبل أن يقرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشكل تصاعدي "لحفظ حقوق النادي" في أزمته مع اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

الأهلي يحتل حاليا المركز الأول في ترتيب بطولة الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، ويتبقى له مباراتين يخوضهما بعد كأس الأمم الإفريقية أمام المقاولون العرب والزمالك.

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