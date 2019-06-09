ملاعب أمم إفريقيا - الإسماعيلية.. مسرح أحلام النجوم السوداء

25 يونيو 2019.. غانا X بنين

يدخل أندريه أيو الملعب فتخطر بباله أيام الصبا، يضع يده على كتف شقيقه فيبتسم قائلا:"أجمل لحظات عشتها هنا جوردان، كان المصريون يشجعوننا بحرارة في هذه المدينة الجميلة، سحقنا إنجلترا وكانت الفرحة لا توصف حين هزمنا جنوب إفريقيا في مباراة قوية للغاية. بعدها حزمنا أمتعتنا لنستكمل البطولة في السويس والقاهرة. ذكريات رائعة".

31 يناير 2006

غانا تخسر أمام زيمبابوي 2-1 وتودع كأس إفريقيا في المباراة الوحيدة بالتاريخ التي استضافها ملعب الإسماعيلية في المنافسة القارية.

بعد 13 عاما، يعود منتخب نجوم السوداء إلى المدينة الساحلية ليخوض غمار رحلة صعبة في النسخة رقم 32 من البطولة العريقة.

1939

قبل 80 عاما بدأت أعمال إنشاء الملعب الرئيسي للمدينة التي ينسب اسمها إلى الخديوي إسماعيل، الاستاد الرسمي لبرازيل العرب، النادي الإسماعيلي.

ليس كبير السعة مثل ملعبي القاهرة وبرج العرب لكن شغف جمهوره العاشق للكرة الجميلة يملؤه ضجيجا وحماسا، عدد مقاعده تقريبا 18 ألفا و500. كان مسرحا لمواجهة وحيدة في آخر كأس قارية استضافتها أرض الكنانة. لكن بعد أيام معدودات سيكون في أبهى حلة استعدادا لاستضافة 6 مباريات في كأس إفريقيا 2019.

ليس ذلك العدد الأكبر من المباريات التي يستضيفها ملعب الإسماعيلية في بطولة دولية، بل منذ 10 أعوام كان مسرحا لسبع مواجهات في كأس العالم للشباب.

بطولة، محفورة في تاريخ كل مواطن غاني.

تقارعت منتخبات غانا وإنجلترا وأوروجواي وأوزبكستان في المجموعة الرابعة على ملعب الإسماعيلية. تصدر فريق الأقمار السوداء (كنية شباب غانا) المجموعة بفارق هدف عن منتخب سيليسيتي الذي سجل في الوقت البديل لينجو من السقوط أمام رفاق أيو في الجولة الثالثة.

وفي الدور ثمن النهائي استضاف الملعب آخر مباراة له بالبطولة، أيو ودومينيك أدييا قهرا جنوب إفريقيا 2-1 بعودة رائعة في مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين لتعبر غانا إلى دور الـ8 ومن ثم تكمل رحلتها نحو تتويج تاريخي باللقب في استاد القاهرة على حساب سحرة البرازيل بركلات الترجيح.

يستضيف ملعب الإسماعيلية مواجهات المجموعة السادسة في كأس إفريقيا 2019، المجموعة التي تضم المنتخبين المغمورين بنين وغينيا بيساو، وفريق النجوم المضيئة، غانا، وأسود الكاميرون حاملة لقب البطولة.

كل مباريات المجموعة تقام في الإسماعيلية عدا مواجهة غانا وغينيا بيساو في الجولة الأخيرة والتي تجري في ملعب السويس. بينما مباراة وحيدة من المجموعة الخامسة تقام في الإسماعيلية ستكون بين أنجولا ومالي.

أندريه أيو (فينيرباهتشة التركي) ودانيل أوباري (أنتفيرب البلجيكي) ضمن قائمة غانا في كأس إفريقيا. ركضا في ملعب الإسماعيلية منذ 10 سنوات. ومثلهما جاك زوا (أسترا الروماني) وبانانا يايا (بانيونيوس اليوناني)، اختارهما كلارنس سيدورف في قائمة الكاميرون.

في 2009 استضاف الملعب مباراة الكاميرون وألمانيا في مونديال الشباب، فاز فريق مانشافت 3-صفر في دور المجموعات.

كان زوا ويايا لاعبين في منتخب شباب الأسود.

أيو وأوباري وجها لوجه أمام زوا ويايا في 29 يونيو المقبل، موعد أقوى مباراة يستضيفها ملعب الإسماعيلية في بطولة مصر 2019.

ثاني وثالث أكثر منتخبين توجا باللقب القاري يتصارعان. الكاميرون وغانا.

مباراة ثأرية لزملاء أيو بعدما حرمتهم الأسود من بلوغ نهائي النسخة الأخيرة من البطولة.

طالع أيضا

مصدر في اتحاد الكرة يوضح موقفه من بيان الأهلي

نيمار يغيب شهرا بسبب الإصابة

الأهلي يرفع لفيفا والمحكمة الرياضية شكواه ضد اتحاد الكرة

زيمبابوي تتعادل مع نيجيريا استعدادا لمصر

مايكروفون إفريقيا - برافو يا ثاااااااابت

30 ألفا يحضرون مباراة مصر وتنزانيا