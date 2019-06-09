تونس.. وجنون عصام الشوالي

"المناااااااري.. المنااااري أنارها المنااااري أنارها.. 1-0 1-0 1-0.. هلل أفرح أفرح".

"سأصمت وأترك المجال لك.. سأصمت فتكلم أنت يا بدره.. يااااااارب".

"أسف لن أقدر على التعليق الآن.. أسف".

"فااااااينال فااااااينال فااااااينال فييييينال نهائي نهائي نهائي.. الله أكبر نهائي.. إلى النهائي".

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"وجنون عصام الشوالي"، هي الجملة الأكثر شهرة على (يوتيوب). هي الجملة التي ستشد انتباهك وتجدها أمامك أيا كان ما تبحث عنه.

ستجدها على أهداف لم تُبث من الأساس على قنوات عربية. ستجدها على أهداف من مباريات في الستينيات قبل حتى ولادة الشوالي، بل ستجدها أيضا إذا بحثت عن مقاطع من مسلسل محمد رمضان، ستجدها على كل الفيديوهات.

إذا كنت من عُشاق الشوالي أو لم تكن كذلك، لن يُغير ذلك من واقع حفر تعليقاته المثيرة والمجنونة في ذاكرتك.

ستتذكره عندما تسمع كلمة "اضرررب"، سيأتي في ذاكرتك سريعا بمجرد ذكر كلمة "اليييه اليييه"، لكن صدقني كل هذا الجنون لا يمثل أكثر من 1% من جنون الشوالي أثناء تعليقه على أكبر إنجاز في تاريخ المنتخب التونسي حتى الآن. إنجاز 2004.

نسور قرطاج تستعد للتحليق في سماء تونس لتطير إلى مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019.

ولكن دعونا نخوض رحلة إلى الماضي أولا مع منتخب تونس.

اقرأ عن رحلاتنا السابقة في إفريقيا من هنا

من أصل 18 مشاركة في بطولة أمم إفريقيا، لم ينجح المنتخب التونسي في التتويج باللقب سوى مرة وحيدة يتيمة، من أصل 6 مرات وصل فيهم المنتخب للدور نصف النهائي في نسخ 1962 و1965 و1978 و1996 و2000 و2004.

منذ إنجاز التتويج باللقب على ملعبه ووسط جماهيره في 2004، لم يغب المنتخب التونسي عن أي بطولة إفريقية أقيمت بعد ذلك التاريخ، ولكنه ودع المسابقة من الدور ربع النهائي 5 مرات ومن دور المجموعات مرتين.

وفي 2019 في مصر يرغب المنتخب التونسي في إعادة إنجاز 2004 وكسر عقدة الدور ربع النهائي.

إنجاز 2004.. وجنون عصام الشوالي

تحت قيادة الفرنسي روجيه لومير دخل المنتخب التونسي بطولة أمم إفريقيا 2004 مع أمنيات تونسية بتحقيق ما لم يحدث في تاريخهم، والبداية كانت من المجموعة الأولى رفقة منتخبات غينيا ورواندا والكونغو الديمقراطية.

البداية كانت صعبة للغاية للمنتخب التونسي ونجح في الانتصار على رواندا 2-1 بفضل هدف البرازيلي فرانسيلودو سانتوس في الدقيقة 57.

المواجهة الثانية لحسم بطاقة الصعود من المجموعة كانت أمام الكونغو الديمقراطية ومن هنا بدأ جنون عصام الشوالي.

الشوط الأول كان صعبا للغاية على المنتخب التونسي بسبب خطورة القائد لوالوا لومان السريع للغاية والمحترف وقتها في صفوف نيوكاسل الإنجليزي.

في الدقيقة 36 ومن هجمة مرتدة سريعة للغاية أنطلق المهاجم لوالوا لومان من بعد منتصف الملعب بقليل ليضع كل الدفاع التونسي في ظهره وينطلق نحو المرمى.

في تلك اللحظة صرخ عصام الشوالي أثناء تعليقه على المباراة في شبكة ART ليقول "اضررربه.. اضرربه يا بدره اضربه".

الهجمة مرت بسلام على المنتخب التونسي، وقتها اُنتقد الشوالي بقوة في الصحف التونسية، حسبما كشف المعلق في حوار سابق له.

تذكر نحن هنا نتحدث عن عام 2004، ومصطلح مثل "اضرب" لم يكن يتردد كثيرا في مباريات كرة القدم في القنوات التليفزيونية.

الشوالي يحكي عن جملته الشهيرة ويقول "ما كنت أقصده هو أن يُعرقله بدره أو ينجح في الحصول على الكرة من أمامه. أن يضرب الكرة، وليس أن يضربه بكفه مثلا".

صراخ الشوالي على ما يبدو أنه وصل إلى الجنوب إفريقي جيروم دامون حكم المباراة الذي أشهر بطاقته الحمراء في وجه لوالوا بعد دقيقتين فقط من الفرصة المحققة.

في البداية لم يتضح سبب الطرد، إلا أن الإعادة التليفزيونية أوضحت لقطة اعتداء بسيط من لوالوا على المدافع التونسي جوهر المناري. اعتداء لم يكن قويا ولكن الحكم قرر إشهار البطاقة الحمراء.

ليعلق الشوالي: "حِمل وينزاح على الدفاع التونسي".

الطرد الذي اعترض عليه بشدة الجهاز الفني ولاعبي الكونغو الديمقراطية، مهد انتصارا سهلا بثلاثية للمنتخب التونسي في الشوط الثاني بفضل هدف افتتاحي من سانتوس في الدقيقة 56، ليضمن التأهل من مجموعته.

شاهد ملخص المباراة بالكامل

في الجولة الأخيرة من المجموعات، لعب المنتخب التونسي أمام منتخب غينيا والهدف كان الصدارة.

فوز المنتخب التونسي أو التعادل = الصدارة، بينما فوز منتخب غينيا = الصدارة لمنتخب غينيا وليس للنسور.

شوط أول جديد انتهى بالتعادل السلبي، ولكن المنتخب التونسي نجح في هز الشباك في الشوط الثاني.

هدف ولا أروع من اختراق من سليم بن عاشور في الدقيقة 57 وتسديدة قوية كتبت الهدف الأول.

هل تتذكر الدقيقة التي سجل فيها سانتوس هدف الانتصار أمام روندا في الجولة الأولى؟ نعم كانت الدقيقة 57 أيضا، وهدف سانتوس في مرمى الكونغو الذي مهد طريق الانتصار للنسور، كان في الدقيقة 56 وهو الأمر الذي تذكره الشوالي مباشرة.

ليعلق على الهدف قائلا : "هذه هي لحظة السعد.. هذه هي دقيقة الفرح".

"مع رواندا في نفس الدقيقة.. وضد الكونغو في الـ 56. هذه هي دقائق المنتخب.. هذه هي لحظة المنتخب".

المنتخب التونسي لم ينتصر في المباراة بسبب هدف التعادل مع تيتي كامارا في اللحظات الأخيرة من المباراة ولكن ذلك لم يُغير من واقع تصدر النسور للمجموعة.

تصدر المنتخب التونسي جعله يضرب موعدا ناريا مع منتخب السنغال - وصيف المجموعة الثانية - ولقاء السنغال كان غريبا للغاية، والسبب الضباب.

ضباب كثيف للغاية ضرب ملعب رادس وتحديدا في الشوط الثاني، جعل الرؤية شبه معدومة من الملعب.

المشهد الذي أمامك استمر منذ بداية الشوط الثاني وحتى النهاية تقريبا ولكن "النور" حل في الدقيقة 65 مع الهدف الأول للمنتخب التونسي.

عرضية مقصية من زياد الجزيري تصل إلى جوهر المناري الذي حولها برأسه في الشباك لينفجر الملعب وينفجر معه الشوالي.

"المناااااااري.. المنااااري أنارها المنااااري أنارها.. 1-0 1-0 1-0.. هلل أفرح أفرح".

هكذا جُن جنون الشوالي مع رأسية المناري التي أنارت الملعب من الضباب وكتبت وصول المنتخب التونسي بصعوبة للدور نصف النهائي بعد لقاء شهد اعتراضات بالجملة واحتساب أكثر من 10 دقائق كوقت بدلا من ضائع وضباب كثيف للغاية.

منتخب تونس تغلب على كل شيء وضرب موعدا مع نيجيريا في نصف النهائي.

للوصول للنهائي كان على المنتخب التونسي تخطي عقبة قوية للغاية. عقبة رجال جي-جي أوكوتشا ومنتخب نيجيريا.

المباراة كانت في غاية الصعوبة على المنتخب التونسي على مدار شوطي اللقاء وزادت الأمور صعوبة بعد تقدم المنتخب النيجيري بهدف في الدقيقة 67 من علامة الجزاء عن طريق أوكوتشا.

تونس لم تفقد الأمل والشوالي لم يفقد الأمل لتأتي الدقيقة 80 وتأتي معها أكبر لحظات الأمل.

زياد الجزيري يخترق منطقة جزاء نيجيريا ويسقط أرضا والحكم يحتسب ركلة جزاء.

الحدث: ركلة جزاء في نصف نهائي أمم إفريقيا.

المكان: ملعب رادس.

التوقيت: قبل 10 دقائق من النهاية.

من سيتولى تلك المهمة الصعبة للغاية ويسدد على المرمى؟ ومن غيرك يا خالد بدره.

المدافع التونسي خالد بدره تلقى بطاقة صفراء في الشوط الأول أمام نيجيريا، ليتأكد غيابه عن المباراة النهائية إذا وصل المنتخب.

بدره لن يلعب النهائي والآن عليه تسديد ركلة جزاء ليعادل النتيجة لمنتخب بلاده في الدقيقة 80. موقف لا يتمنى أي أحد أن يكون فيه.

صراخ وجنون الشوالي تحول لهدوء تاااام

"سأصمت وأترك المجال لك.. سأصمت فتكلم أنت يا بدره.. يااااااارب".

دعوات الشوالي مع دعوات الجماهير تواصلت والنتيجة "بدرررررررره يا بدررره يا بدررره يا رائع عدلها بدره برافووو يا بدره".

"يااالا يا أولاد هذه هي مباراة النهائي.. هذه هي مباراة النهائي".

خالد بدره يُعدل النتيجة ويرسل المباراة إلى ركلات الترجيح.

عذرا، لننتظر قليلا قبل أن ندخل في أجواء ركلات الترجيح، لنتحدث عن بدره قائد النسور.

المدافع التونسي الأسطوري لم يتمالك نفسه بين شوطي لقاء نيجيريا وهو يعلم بأنه لن يلعب النهائي، فهل تعلم ماذا فعل؟

الشوط الأول انتهى. لاعبو تونس إلى غرف خلع الملابس ومعهم بدره. خالد بدره يترك المدرب واللاعبين ويتجه إلى خزانته ليُخرج سيجارة من علبة تركها هناك.

ذهب إلى الحمام، خلع ملابس بالكامل وجلس ليُشعل سيجارته ويصمت تماما.

يقول بدره: "كل ما كان يُشغل بالي هو الشعب التونسي وليس اللقاء. شغل بالي من سيذهب إلى بيته وهو يبكي. شغل بالي الأمهات التي ستبكي وأمي. شغل بالي أصدقائي".

"دخنت سيجارة في الحمام وشربت أسوأ قهوة شربتها في حياتي".

"لم أسمع التكتيك لم أسمع ماذا سنفعل في الشوط الثاني لم أسمع أي شيء".

"جُم نادوني فاستيقظت من صمتي وخرجت وذهبت للملعب وأنا لا أفهم أي شيء ولا أعرف ماذا حدث وماذا سيحدث".

سيجارة بدره على ما يبدو كان لها مفعول السحر. ركلة جزاء سجلها لتذهب المباراة لركلات الترجيح ويُسجل أيضا أول ركلة للمنتخب.

في ركلات الترجيح أهدر المنتخب النيجيري الركلة الثانية بفضل تألق علي بومنيجل أمام أوسازي أوديموينجي.

النتيجة وصلت 4-3 في ركلات الترجيح وحان الآن موعد الركلة الخامسة لـ تونس والذي سيسدد هو كريم حقي.

"أسف لن أقدر على التعليق.. أسف".

الشوالي اعتذر وصمت ثم نطق اسم كريم حقي مرتين ثم..

"فااااااينال فااااااينال فااااااينال فييييينال نهائي نهائي نهائي.. الله أكبر نهائي إلى النهائي".

كريم حقي يُسجل ومنتخب تونس إلى نهائي أمم إفريقيا 2004 وجنون عصام الشوالي :D

قبل النهائي أمام المغرب، كانت الأجواء احتفالية حسبما كشف نبيل معلول - المدرب المساعد وقتها.

الذي يقول: "قبل بداية البطولة لم يتوقع أي أحد وصول تونس إلى النهائي".

"تخوفنا نوعا ما ليلة المباراة لأن الأجواء كانت احتفالية سابقة للتتويج. أجواء احتفالية حاولنا إبعادها تماما عن اللاعبين".

"أخبرت اللاعبين: لم نفعل أي شيء. نعم وصلنا للنهائي ولكن إذا لم ننتصر، لن نبقى في التاريخ. فوزوا بالكأس لندخل التاريخ".

وفعلها النسور.

منتخب تونس يفوز على المغرب 2-1 بفضل هدف الجزيري في الدقيقة 52 الذي أعاد تقدم النسور بعد هدف سانتوس في الدقيقة الرابعة الذي عادله يوسف المختاري لاعب المغرب في الدقيقة 40.

نسور قرطاج على منصة التتويج لأول مرة في تاريخهم.. للمرة الوحيدة حتى الآن.

تونس 2019

انتهت رحلتنا إلى الماضي البعيد والآن لنعد إلى الماضي القريب ومشوار تونس إلى مصر 2019.

المنتخب التونسي وقع في التصفيات في مجموعة مصر وتأهل رفقة الفراعنة دون أي عناء.

5 انتصارات من أصل 6 أمام مصر والنيجر وإي سواتيني.

افتتاح التصفيات كان أمام منتخب مصر ونجح منتخب تونس في الانتصار بهدف مقابل لا شيء بفضل تسديدة طه ياسين الخنيسي.

ولم يجد المنتخب التونسي أي صعوبة في الانتصار أمام إي سواتيني (2-0) ثم النيجر (1-0) وكرر المنتخب التونسي فوزه على النيجر (2-1) ليضمن الوصول لأمم إفريقيا.

الخسارة الوحيدة لمنتخب تونس جاءت في الجولة الخامسة أمام منتخب مصر.

منتخب مصر انتصر 3-2 وقلب طاولة تونس وثنائية نعيم السليتي في لقاء مثير وممتع للغاية.

هدف قاتل من محمد صلاح كتب انتصار المنتخب المصري ولم يُغير من واقع وصول نسور قرطاج لأمم إفريقيا.

المنتخب المصري تعادل في الجولة الأخيرة أمام النيجر، ليترك الصدارة للمنتخب التونسي.

آلان جيريس

في أبريل من عام 2017 كان آلان جيريس مرشحا بقوة لتدريب الزمالك.

تواجد اسمه بالفعل في اللائحة النهائية للمرشحين لتدريب الزمالك ولكن في النهاية تم الاستقرار على البرتغالي أوجوستو إيناسيو.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الزمالك سبب عدم التعاقد مع جيريس، قائلا: "مدرب المنتخبات لا يكون تحت الضغط اليومي ويجتمع مع لاعبيه بعد كل فترة، ولذلك الأمور تختلف مع الأندية".

"هذا هو السبب الرئيسي في استبعاد جيريس، لأنه مدرب منتخبات مع كامل احترامي له".

وفي نفس الوقت ولكن على الجانب الآخر، قرر الاتحاد التونسي إقالة هنري كاسبارجاك من منصبه كمدير فني للمنتخب التونسي.

والآن عرفتم ماذا حدث بعدها بعدة أشهر..

الاتحاد التونسي يتعاقد رسميا مع آلان جيريس كمدير فني للنسور.

الفرنسي جيريس كان لاعبا رائعا في وسط الملعب وقضى 16 عاما مع فريق بوردو.

ولكن هل تعلم مع من بدأ جيريس مسيرته التدريبية؟ مع فريق تولوز، الغريم التقليدي لـ بوردو.

ونجح جيريس في قيادة الفريق للتأهل للدوري الممتاز في موسم 1997-1998، قبل الرحيل في نهايته إلى باريس سان جيرمان.

ومع باريس سان جيرمان، لم يستمر جيريس في منصبه سوى لثلاثة أشهر فقط.

لعب خلالها نادي العاصمة 11 مباراة تحت قيادة جيريس، فاز في 4 مباريات وتعادل مرتين وخسر 5 مرات.

ولكن هذه الفترة كانت كافية لجيريس من أجل التتويج بأول ألقابه كمدرب، حيث توج بكأس السوبر بالفوز على لانس 1-0.

بعدها عاد جيريس مرة أخرى إلى تولوز الذي كان قد هبط إلى الدرجة الثانية مرة أخرى، وخلال موسم واحد 1999-2000 أعاده جيريس إلى الدوري الممتاز من جديد.

جيريس وإفريقيا

بداية رحلة صاحب الـ 67 عاما الإفريقية كانت مع نادي الجيش الملكي المغربي في 2001، وتوج بلقب الكأس في 2003 قبل أن يرحل بعدها بعام لتدريب منتخب جورجيا.

جيريس استفاد من تجربة جورجيا بالانتقال إلى تدريب المنتخبات، ليعود إلى إفريقيا مع منتخب الجابون.

وبدأ الفرنسي مهمته مع الجابون في 2006، وحقق طفرة كبيرة مع الفهود الذين تقدموا في تصنيف الفيفا من المركز الـ125 إلى المركز الـ40.

وتأهل جيريس بالجابون إلى كأس الأمم الإفريقية 2010 لينهي فترة غياب عن البطولة استمرت 10 سنوات، وفي أنجولا أبهر الجميع بالفوز على الكاميرون والتعادل مع تونس قبل الخروج من الدور الأول بفارق الأهداف.

وكان جيريس قريبا من تحقيق الإنجاز الأكبر في تاريخ الجابون بالتأهل إلى مونديال 2010، ولكنه حل ثانيا في مجموعته خلف الكاميرون.

وترك جيريس جيلا عظيما للجابون بقيادة بيير إيمريك أوبيمايانج نجم بروسيا دورتموند الذي استدعاه لأول مرة للمنتخب، رغم أنه لم يتم عامه الـ20 وقتها.

وبالنجاح مع الجابون، لفت جيريس أنظار المنتخب المالي الفريق الكبير في إفريقيا .. وانتقل لتدريب رفاق سيدو كيتا في 2010.

ومع مالي، حصد جيريس برونزية كأس الأمم 2012.

ويعد هذا أفضل إنجاز إفريقي لمالي منذ بطولة الأمم الإفريقية عام 1972 والتي جاء بها الفريق وصيفا لمنتخب الكونجو في المسابقة التي نظمتها الكاميرون.

وفي يناير 2013، أعلنت السنغال تعاقدها مع جيريس مدربا لأسود التيرانجا.

السنغال كانت تسعى لاستعادة أمجاد 2002 ببناء فريق جديد قوي، وكانت هذه مهمة جيريس.

ونجح جيريس في قيادة فريقه الجديد للمرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2010 في إنجاز كبير، خاصة أن السنغال كانت تلعب مبارياتها خارج ملعبها في المغرب بسبب عقوبة الاتحاد الإفريقي.

وخسرت السنغال بطاقة التأهل للمونديال بصعوبة لصالح كوت ديفوار، بعد الخسارة 3-1 في أبيدجان والتعادل 1-1 في المغرب.

وواصل جيريس عمله الرائع مع السنغال في تصفيات كأس الأمم 2015، وتأهل بصحبة تونس على حساب مصر الذي فاز عليها ذهابا وإيابا.

ولكن الخروج المخيب من مرحلة المجموعات رغم الفوز في الافتتاح على غانا 2-1، دفع السنغال للاستغناء عن جيريس.

عاد جيريس مجددا إلى مالي عقب رحيله من السنغال، ليتأهل مع المنتخب إلى بطولة أمم إفريقيا، الجابون 2017.

ولكن رحلته هذه المرة كانت مخيبة للآمال.

لم يحقق أي انتصار في الجابون واكتفى بالتعادل مع مصر ثم لم يحقق أي انتصار في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 ليترك بطاقة التأهل لـ المغرب ويغادر من الباب الصغير.

جيريس وتونس

تعاقد الاتحاد التونسي مع آلان جيريس جاء في شهر ديسمبر مما جعله يظهر مرتين فقط مع المنتخب.

منتخب تونس لعب مباراتين فقط مع جيريس ومن بينهما مباراة واحدة رسمية. رسمية وليست رسمية لأنها كانت في الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا وكانت الأمور قد حُسمت بالفعل.

انتصر على إي سواتيني 4-0 وخسر وديا أمام الجزائر 1-0.

جيريس يعتمد على خطة 4-3-3 ومشتقاتها. يهدف دائما للسيطرة على وسط الملعب والاستحواذ على اللعب.

شخصية جيريس الصارمة للغاية تجعله يستبعد أي لاعب قد يتسبب في مشكلة ولو بسيطة في المعسكر، وهو السبب الذي جعل المدرب يستبعد حمدي النقاز من حساباته لأمم إفريقيا، بعد دخول الأخير في أزمة مع الاتحاد التونسي. (تعرف على القصة بالكامل)

كتيبة تونس

كتيبة كبيرة للغاية من النجوم نستعد لرؤيتهم مع منتخب تونس وعلى رأسهم فرجاني ساسي وعلي معلول.

لاعب وسط الزمالك فرجاني ساسي يواصل برنامجه التأهيلي من الإصابة ليصبح جاهزا للمشاركة مع النسور في أمم إفريقيا.

علي معلول بدوره تواجد في قائمة تونس كالمعتاد بشكل طبيعي في قائمة الـ 17 محترفا.

قائمة تونس التي شهدت استبعاد أسامة الحدادي مدافع ديجون الفرنسي، شهدت 5 وجوه جديدة.

زاكاري القرفي لاعب بودن السويدي، و محمد بن فرج لاعب مارسيليا الفرنسي، وإدريس الميزوني لاعب إبسويتش الإنجليزي، ونواه عبيد لاعب أياكس الهولندي.

الخطة الأقرب التي سيعتمد عليها جيريس في أمم إفريقيا ستكون 4-2-3-1.

الشكل الهجومي للنسور سيكون مكون من طه ياسين الخنيسي وخلفه الثلاثي يوسف المساكني ووهبي الخزري وأنيس البدري.

النسر إلى السويس

منتخب تونس في المجموعة الخامسة في أمم إفريقيا 2019 رفقة منتخبات أنجولا ومالي وموريتانيا، مجموعة ستقام مبارياتها في محافظة السويس.

بداية مشوار تونس سيكون أمام أنجولا في الـ 24 من الشهر الجاري في الجولة الأولى من البطولة.

ثم يلعب المنتخب التونسي أمام مالي في الـ 28 من نفس الشهر ويختتم مشواره في المجموعات بمواجهة موريتانيا في الثاني من شهر يوليو.

سننتظر مشاهدة مباريات منتخب تونس.. وجنون عصام الشوالي..

** المصادر**

حوار - عصام الشوالي يتحدث عن مسيرته في التعليق مع FOOT24

وثائقي بي إن سبورتس عن بطولة أمم إفريقيا 2004 وحديث نبيل معلول

خالد بدره يروى حكاية لقاء نيجيريا والسيجارة (1)

خالد بدره يروى حكاية لقاء نيجيريا والسيجارة (2)

أرشيف من بعض الصحف التونسية

ويمكنك اختيار التشكيل التاريخي الأفضل للعرب في كأس الأمم الإفريقية من هنا

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