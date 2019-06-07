قبل أسبوعين على مواجهة مصر.. زيمبابوي ثالث كأس كوسافا

الجمعة، 07 يونيو 2019 - 22:48

كتب : FilGoal

زيمبابوي

قبل 14 يوما على افتتاح زيمبابوي لمشوارها في كأس إفريقيا 2019 بمواجهة الفراعنة، احتل منتخب المحاربين المركز الثالث في كأس كوسافا (بطولة منتخبات جنوب إفريقيا) يوم الجمعة بفوزه بركلات الترجيح على ليسوتو بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بنتيجة 2-2.

وشاركت زيمبابوي في البطولة بلاعبين ضمن القوام الأساسي للمنتخب. وقاد إيفانس روسيكي، لاعب سوبرسبورت يونايتد الجنوب إفريقي، الفريق في المباراة وسجل الهدف الأول.

ولم يشارك نجما زيمبابوي، نوليدج موسونا وخاما بيليات، في المباراة التي أقيمت في مدينة دوربان بجنوب إفريقيا.

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واختار المدرب سنداي شيدزامبوا قائمة مكونة من 34 لاعبا للمشاركة في كأس كوسافا على أن تتقلص إلى 23 لاعبا قبل كأس إفريقيا.

وتلعب زيمبابوي مباراة ودية أمام نيجيريا قبل بداية مشوارها في كأس إفريقيا.

ووقعت زيمبابوي في المجموعة الأولى بكأس إفريقيا مع مصر والكونغو الديموقراطية وأوغندا.

وفي البطولة ذاتها، كأس كوسافا، فازت جنوب إفريقيا على مالاوي بركلات الترجيح لتحصد المركز الخامس.

وتلعب جنوب إفريقيا في المجموعة الرابعة بكأس إفريقيا وتواجه المغرب وكوت ديفوار وناميبيا.

ويقام نهائي كأس كوسافا يوم السبت بين بوتسوانا وزامبيا اللتين تغيبان عن كأس إفريقيا.

زيمبابوي كأس إفريقيا

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