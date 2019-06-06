تقارير – كوتينيو أخبر برشلونة برغبته في الرحيل

الخميس، 06 يونيو 2019 - 20:21

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - برشلونة

أخبر فيليبي كوتينيو إدارة ناديه برشلونة برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكرت الإذاعة الإسبانية "كادينا سير" و"كادينا كوب" فإن اللاعب البرازيلي يشعر بالحزن في الفريق الكتالوني ويؤمن أن أفضل شيء للحفاظ على مسيرته هو الرحيل عن النادي.

وأوضح التقرير أن لاعب ليفربول السابق لا يرى أن الأمور تسير كما كان متوقعا قبل قدومه بالإضافة لعدم انسجامه مع الفريق.

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وانضم كوتينيو إلى برشلونة في يناير من عام 2018 مقابل 90 مليون يورو ويمتد تعاقده مع البلوجرانا حتى صيف عام 2023.

وخلال الموسم الجاري شارك كوتينيو مع برشلونة في 54 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 11 هدفا وصنع خمسة.

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