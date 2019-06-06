بالفيديو – في لقاء احتفالات الـ VAR.. الصفاقسي يُطيح بـ الترجي من نصف نهائي الكأس

الخميس، 06 يونيو 2019 - 20:17

كتب : FilGoal

فراس شواط - الصفاقسي - الترجي

نجح فريق الصفاقسي التونسي في الانتصار على الترجي 4-2 بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس تونس.

لقاء مثير أداره الحكم المصري أمين عمر انتهى وقته الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق وشهدت احتفالات مثيرة بهدفي اللقاء.

في البداية تقدم الترجي بهدف عن طريق طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 61 من تسديدة صاروخية من عند حدود منطقة الجزاء.

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واحتفل الخنيسي بعمل إشارة تقنية الفيديو VAR ثم الإشارة على عينه، في إشارة للبكاء.

جماهير الصفاقسي غضبت بشدة من احتفال الخنيسي لتنهال على اللاعب بالزجاجات الفارغة، قبل أن يُشير للاعتذار لهم مع توضيح من مدربه بأنه لا يقصد الاستهانة بجماهير الصفاقسي.

وفي الدقيقة 75 أدرك فراس شواط التعادل للصفاقسي بعد انفراد وتسديدة متقنة في الشباك.

فراس شواط رد على احتفال طه ياسين الخنيسي، ليُشير بعلامة الـVAR ثم يُقبلها، مع اشتعال مدرجات الصفاقسي بالهتافات ضد الترجي.

المباراة اتجهت لركلات الترجيح وتصدى أيمن دحمان حارس الصفاقسي لركلتين من أصل 4 ركلات، ليقود فريقه إلى نهائي كأس تونس.

وضرب الصفاقسي موعدا مع النجم الساحلي في نهائي كأس تونس.

الترجي كان طرفا في أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد بسبب تقنية الفيديو، قبل أن يُقرر الاتحاد الإفريقي إعادة إياب النهائي بسبب "ظروف أمنية". (طالع التفاصيل)

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