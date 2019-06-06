بالفيديو – في لقاء احتفالات الـ VAR.. الصفاقسي يُطيح بـ الترجي من نصف نهائي الكأس
الخميس، 06 يونيو 2019 - 20:17
كتب : FilGoal
نجح فريق الصفاقسي التونسي في الانتصار على الترجي 4-2 بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس تونس.
لقاء مثير أداره الحكم المصري أمين عمر انتهى وقته الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق وشهدت احتفالات مثيرة بهدفي اللقاء.
في البداية تقدم الترجي بهدف عن طريق طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 61 من تسديدة صاروخية من عند حدود منطقة الجزاء.
واحتفل الخنيسي بعمل إشارة تقنية الفيديو VAR ثم الإشارة على عينه، في إشارة للبكاء.
جماهير الصفاقسي غضبت بشدة من احتفال الخنيسي لتنهال على اللاعب بالزجاجات الفارغة، قبل أن يُشير للاعتذار لهم مع توضيح من مدربه بأنه لا يقصد الاستهانة بجماهير الصفاقسي.
فيديو .. #الترجي يتقدم 1-0 على #الصفاقسي في نصف نهائي كأس #تونس pic.twitter.com/uDrdYbuVQU— قنوات الكاس (@alkasschannel) June 6, 2019
وفي الدقيقة 75 أدرك فراس شواط التعادل للصفاقسي بعد انفراد وتسديدة متقنة في الشباك.
فراس شواط رد على احتفال طه ياسين الخنيسي، ليُشير بعلامة الـVAR ثم يُقبلها، مع اشتعال مدرجات الصفاقسي بالهتافات ضد الترجي.
فيديو .. #الصفاقسي يتعادل 1-1 #الترجي .. نصف نهائي كأس #تونس pic.twitter.com/6IEXB8cG15— قنوات الكاس (@alkasschannel) June 6, 2019
المباراة اتجهت لركلات الترجيح وتصدى أيمن دحمان حارس الصفاقسي لركلتين من أصل 4 ركلات، ليقود فريقه إلى نهائي كأس تونس.
وضرب الصفاقسي موعدا مع النجم الساحلي في نهائي كأس تونس.
الترجي كان طرفا في أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد بسبب تقنية الفيديو، قبل أن يُقرر الاتحاد الإفريقي إعادة إياب النهائي بسبب "ظروف أمنية". (طالع التفاصيل)
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