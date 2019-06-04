حفل رئيس فرنسا يوقف اجتماع كاف.. ووقفة احتجاجية لجماهير الوداد والترجي

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 - 15:10

كتب : FilGoal

أحمد أحمد

يعقد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعا طارئا في العاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء لمناقشة أحداث مباراة الترجي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا من أجل اتخاذ قرارات نهائية.

FilGoal.com يرصد تطورات الأحداث خلال الاجتماع الجاري.

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الاجتماع سيستأنف في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

عشرات من جماهير الوداد والترجي تنظم وقفة احتجاجية خارج الفندق المجتمع فيه المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفقا لصحيفة le360 المغربية.

توقف الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقية المنعقد في باريس، حتى يتسنى للأعضاء حضور حفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

موقع le 360 المغربي ذكر أن الاجتماع الطارئ بسبب التزامات الأعضاء، على أن يتم استئنافه في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

الموقع نفسه نقل عن مصدر، عدم مناقشة أزمة مباراة الترجي والوداد في الجزء الأول من الاجتماع، والاكتفاء بمنافشة مسألة دعم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للاستمرار في منصبه لولاية جديدة.

كما تمت مناقشة آخر ترتيبات كأس الأمم الإفريقية 2019 وكل الجوانب المتعلقة بها، دون أن يتطرقوا لأحداث إياب نهائي دوري الأبطال الذي لم يكتمل وقته الأصلي.

ومُنع الثنائي فوزي لقجع وطارق بوشمي، من حضور اجتماع اللجنة التنفيذية وفقا للموقع المغربي.

الرجلان المغربي والتونسي يمثلان طرفي الأزمة الدائرة بين الترجي والوداد، ليكتفيا بعقد لقاءات في الكواليس.

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