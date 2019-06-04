رئيس سموحة: نعم الأهلي مهتم بضم حسام حسن ولكن

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 - 01:00

كتب : FilGoal

فرج عامر

لم ينف فرج عامر رئيس نادي سموحة اهتمام النادي الأهلي بضم مهاجم الفريق حسام حسن بعد نهاية الموسم الجاري.

وصرح فرج عامر عبر إذاعة الشباب والرياضة "حسام حسن لديه أكثر من عرض، لا أملك أن أفصل في الأمر، بل المدير الفني يجب أن يقول رأيه".

وأضاف "نعم.. النادي الأهلي مهتم بضم حسام حسن".

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وأشار رئيس النادي السكندري "مع احترامي لجميع اللاعبين، حسام حسن أفضل مهاجم مصري".

وأتم تصريحاته "حسام حسن لن يترك سموحة بإذن الله، لأننا لا نملك لاعبا آخر مثله".

حسام حسن شارك هذا الموسم في 28 مباراة بين الدوري وكأس مصر. صاحب الـ25 عاما سجل 11 هدفا وصنع اثنين آخرين.

وخسر سموحة أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري.

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