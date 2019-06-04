طارق العشري: فاجئنا الزمالك بطريقة لعبنا.. وأتوقع مستقبل رائع لعبد الله جمعة

يرى طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود، أن فريقه فاجأ نادي الزمالك من خلال خطة اللعب التي طبقها في المباراة.

وقال العشري في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "أشكر اللاعبين الرجال الذين أثبتوا قدراتهم خلال المباريات الأخيرة".

وأضاف "حسمنا البقاء بأيدينا، وحققنا نتائج مميزة مع فرق كبيرة وآخرها الزمالك".

العشري أتبع "هو درس لحرس الحدود كي يكون الاستعداد للموسم المقبل بشكل أفضل. حرس الحدود كان متصدرا لجدول الدوري عام 2012 قبل إلغاء المسابقة، وفزنا بكأس مصر مرتين، ويجب أن يتم التدعيم بشكل قوي ليعود الفريق إلى سابق عهده".

مدرب حرس الحدود واصل "هل تفاجئت بطريقة الزمالك؟ بالعكس بل نحن من فاجئناهم بطريقة لعبنا. لو لم يكن اللاعبين متعجلين في لعبهم، لكنا سجلنا أهداف أكثر في الشوط الأول".

وأكمل "سأعقد جلسة مع الإدارة لحسم موقفي من الاستمرار في الموسم المقبل. لست مستعدا لأعيش نفس الظروف الصعبة التي وجدتها في آخر عامين مع حرس الحدود ووادي دجلة".

وأتم مجيبا على رأيه في مستوى عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك "عبد الله جمعة كان معي في نادي إنبي وأعرفه جيدا، مستواه سيرتقي من موسم لآخر في مركز الظهير الأيسر، وسيكون له مستقبل آخر، لأن مصر تحتاج هذا المركز".

كان حرس الحدود قد تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ30 من الدوري.

وضمن حرس الحدود البقاء في بطولة الدوري للموسم المقبل بتلك النتيجة رسميا بعد صعوده من الدرجة الثانية هذا الموسم.

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