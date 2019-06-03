ركلات جزاء أو ترجيحية.. إيطاليا وكولومبيا إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب

الإثنين، 03 يونيو 2019 - 13:21

كتب : إسلام أحمد

منتخب إيطاليا للشباب

حجز المنتخبان الإيطالي والكولومبي مقعدهما في ربع نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في بولندا.

المنتخب الإيطالي أقصى مستضيف البطولة بالفوز بهدف نظيف، فيما حسمت ركلات الترجيح تأهل اللوس كافيتيروس إلى ربع النهائي لأول مرة منذ 2011 عندما استضافوا البطولة على حساب نيوزيلاندا.

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المنتخب الإيطالي حقق الفوز على حساب بولندا عبر ركلة جزاء سجلها قائد الأزوري أندريا بينامونتي بنجاح على طريقة "بانينكا" في منتصف المرمى.

مدرب إيطاليا علق على هدف قائد المنتخب قائلا عقب نهاية اللقاء: "لم أعرف الطريقة التي سيسجل بها ركلة الجزاء، تحتاج لشخصية قوية لفعل هذا، الشيء الأهم هو التسجيل في النهاية، لقد حاول فعل شيء فني ليس كل لاعب قادرا على فعله".

ضغط بولندا تواصل طيلة أحداث اللقاء لكن الحارس الإيطالي أليساندرو بليتزاري حال دون أن تهتز شباكه بالأهداف، لتتأهل إيطاليا لربع النهائي لأول مرة لربع النهائي لمسابقتين متتاليتين.

وفي المباراة الثانية ابتسمت ركلات الترجيح لكولومبيا على حساب نيوزيلاندا بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

أندريس رييس سجل هدف التقدم لكولومبيا في الدقيقة 11، ليرد عليه أيالجيه جاست بهدف التعادل لممثل أوقيانوسيا في الدقيقة 35.

الوقت الأصلي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، ونجح حارسا المنتخبان في جعل المباراة تمتد لركلات الترجيح بفضل تألقهم في الأشواط الإضافية.

لينجح اللوس كافيتيروس في خطف بطاقة التأهل رغم إهدار أول ركلتين بالفوز بنتيجة 5-4.

وستلتقي كولومبيا مع الفائز من مواجهة أوكرانيا وبنما، فيما تخوض إيطاليا مواجهة قوية مع الفائز من مباراة الأرجنتين ومالي.

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