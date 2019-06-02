تقرير: ثنائي نابولي على رأس اهتمامات باريس سان جيرمان‎

يضع باريس سان جيرمان الفرنسي عينه على ثنائي نابولي الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقا لبرنامج "تيلي فوت" الفرنسي فأن الفريق الباريسي أبدى اهتماما بضم السنغالي كاليدو كوليبالي ، بعد محاولة فاشلة في ضم زميله البرازيلي آلان.

وحاول سان جيرمان ضم آلان في يناير الماضي مقابل 50 مليون يورو وقوبل عرضهم بالرفض، ومن المتوقع أن يعاود الفريق الباريسي المحاولة مجدداا للحصول على خدمات اللاعب البالغ 28 عاما.

ورفض نابولي منذ أيام عرضا بقيمة 90 مليون يورو من مانشستر يونايتد الإنجليزي للتخلي عن مدافعه البالغ 27 عاما، والذي حصد جائزة أفضل مدافع في الدوري الإيطالي الموسم المنصرم.

كوليبالي الذي انضم لصفوف الباريتينوبي في صيف 2014 خاض الموسم المنصرم 48 مباراة سجل هدفين وصنع هدفا.

ويسعى أوريليو دي لاورينيتس رئيس النادي الإيطالي للحفاظ على خدمات مدافعه حتى صيف 2020، إذ يتم تفعيل بند الشرط الجزائي في تعاقده بقيمة 150 مليون يورو.

وحال فشل سان جيرمان في مساعيه سيتحول للهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس والذي تهتم أندية يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني بالحصول على خدماته.

قائد أياكس الشاب ساهم في وصول الفريق الهولندي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتحقيق الثنائية المحلية.