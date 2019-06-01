بين نقص السكر وقلة كفاءة العضلات.. كيف يؤثر الصيام على اللاعبين والحل

يتأثر نمط الحياة بشكل عام خلال شهر رمضان بسبب تغير النظام الغذائي، وذلك لنقص الطاقة في الجسم الأمر الذي يجعل الإنسان يتأثر سريعا ويشعر بالتعب بعد بذل أي مجهود.

ويرفض العديد من اللاعبين الإفطار في رمضان ويشاركون في المباريات وهم صائمون وهو ما قد يتسبب في مشاكل مع مدربيهم أو ارتكاب أخطاء في الملعب بسبب نقص التركيز.

أسماء كثيرة دخلت في مشكلات مع مدربيها بسبب الصيام، منها محمد صلاح حين كان لاعبا في بازل بحسب ما صرح به مارسيلو دياز لاعب راسينج الأرجنتيني وزميل صلاح السابق في النادي السويسري.

وكشف دياز أن مدرب بازل هدد صلاح ذات مرة بعدم المشاركة مع الفريق إن لم يأكل أو يشرب في رمضان.

مواقف صلاح مع الصيام لا تزال تتكرر. للمرة الثانية على التوالي يخوض نجم ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا في رمضان.

في العام الماضي قرر صلاح ألا يصوم لمدة 3 أيام قبل المباراة حتى يكون في كامل طاقته للمباراة التي أقيمت ضد ريال مدريد وخسرها ليفربول بنتيجة 3-1.

وفي العام الحالي يخوض صلاح نهائي البطولة ضد توتنام في العاصمة الإسبانية مدريد، وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو في تمام التاسعة مساء. وإذا قرر صلاح الصيام فإنه سيُفطر في الملعب بعد بداية المباراة بحوالي 39 دقيقة. إذ يؤذن المغرب في إسبانيا في تمام الساعة.9:39

فكيف يؤثر الصيام على اللاعبين وما الحل لتجنب آثاره؟ FilGoal.com يوضح بعد سؤاله للمختصين.

في البداية توجه FilGoal.com لسؤال أحمد الشيخ أخصائي طب المخ والأعصاب عن هل للصيام أي تأثير على الجهاز العصبي؟ ليجيب قائلا: "لا. لا توجد أي أضرار للصيام على الجهاز العصبي".

وأوضح "بمعنى أدق لم تتوصل الأبحاث أو الدراسات التي أجريت على الصائمين حتى الآن إلى وجود أي ضرر أو تأثير".

بعدها اتجه FilGoal.com لسؤال مصطفى المنيري طبيب نادي الزمالك السابق كيف يؤثر الصيام على اللاعبين وهل من الممكن أن يتسبب في حدوث إصابات أم لا.

وقال المنيري لـ FilGoal.com:" إذا كانت فترة الصيام طويلة ومع وجود ارتفاع في درجة الحرارة والرطوبة وبذل مجهود عالي الشدة، فإن اللاعب يعاني من نقص في السوائل والجفاف في الجسم والعضلات مما يؤدي إلى إصابة اللاعب أحيانا بسبب نقص كفاءة العضلة".

"إيقاع اللعب في المباريات يعتمد في المقام الأول على خطة المدرب، وبالتالي اللاعب لا يستطيع التحكم في رتم أداءه، وهذا يتطلب من المدرب أن يكون على دراية تامة باللاعب الصائم ويضع خطته بشكل لا يجعل الصائم يبذل مجهودا كبيرا"

وأوضح المنيري أن عملية التسخين قبل المباراة لا تختلف إذا كان اللاعب صائما أم لا "الغرض منها تحضير الجسم لبذل مجهود عالي الشدة، ويفترض ألا تكون مدتها كبيرة".

وأشار المنيري إلى أن نوعية الأكل والسوائل التي يتناولها اللاعب قبل الصيام تجعل من أداء اللاعب أفضل خلال المباريات "يفضل أن يأكل اللاعب 3 وجبات، ويشرب الكثير من السوائل مع النشويات لأنها تختزن في جسد لأنها تتحول لمادة "جلايكوجين" المسؤولة عن مخزون الطاقة الذي يقوم بتشغيل العضلات، كما يجب أن تكون الأكلات تضيف للاعب طاقة كبيرة وامتصاصها بطيء".

لكن ماذا إذا حان آذان المغرب أثناء المباراة؟ مثل ما حدث مع نصير مزراوي وحكيم زياش ثنائي أياكس حين كان يلعبان ضد توتنام في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم تحذير رايموند فيرهيجين مدرب اللياقة البدنية لهما.

وقال فيرهيجين: "سيكون الأمر غير مسؤول إذا قررا التمسك بالصيام في هذا الوقت من الموسم. سيتم إلغاء تحرير أجسام اللاعبين، لأنها ستغير نمط التدريب والنظام الغذائي خلال الـ 11 شهرا الماضية إذا قمت بذلك الآن، في أسابيع الأداء النهائية للموسم، فسيكون الأمر بمثابة رمي مفتاح ربط في عجلة".

مزراوي تمسك بقراره عبر تصريحاته لـ "هيت بارول" الهولندية "سأصوم لقد اعتدت على هذا، هل يتاح أن تأكل أثناء القيام بمجهود كبير؟ الناس لديها أراء مختلفة لكن هذا قراري".

وأردف "أشعر بالطاقة خلال رمضان لا أشعر بالأمر أثناء لعب كرة القدم، يوم الأربعاء سألعب في التاسعة وأستطيع شرب المياه في التاسعة والربع، إذا خضت المباراة أستطيع الخروج للشرب".

نجما المغرب قررا الصيام وخاضا أول 30 دقيقة من المباراة وهم صائمون حتى حان المغرب وتناولا الإفطار خلال المباراة.

وشرح المنيري لـ FilGoal.com ما يحدث في جسم الإنسان حين يتناول الإفطار وكيف يكون الفطور صحيا للاعبين خلال خوضهم للمباراة.

"ما يأكله أي شخص طبيعي يتحول إلى (جلوكوز) ، الجلوكوز يرفع نسبة السكر في الدم، وهنا تفرز غدة البنكرياس الأنسولين بمجرد ارتفاع السكر لكي يقلل نسبة السكر في الدم".

"وحين يكون اللاعب صائما ويبذل مجهودا مما يؤدي لتقليل نسبة السكر في الدم، يفرز الجسم هرمونات في الدم لزيادة نسبة السكر، مثل هرمون "افدرين" وهرمون "كورتيزون"، لكن هذا يحدث أثناء بذل المجهود الشديد للغاية. وهذه عملية ضبط السكر في الدم. إذ يتحكم فيها أكثر من هرمون، منها من يقلل ومنه من يرفعه، لكنها تعمل في تناغم حتى تكون النسبة ثابتة".

"لذلك عند إفطار اللاعبين يجب تناول سوائل لا تزيد نسبة السكر فيها عن 10%. لأن تناول سوائل عالية السكريات يرفع نسبة الأنسولين في الدم مما يؤدي إلى هبوط في مستوى الجلوكوز وذلك يعرض اللاعب لحالة من الإعياء وعدم التركيز وعدم القدرة على بذل المجهود".

"كما يجب أن يكون المشروب ليس باردا. لأن في تلك الحالة قد يؤثر على قلب اللاعب، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتقيأ اللاعب لأن أثناء المجهود يكون جسد اللاعب ساخنا ومع تناول مشروب بارد يتأثر القلب في هذه الحالة".

وهل يتغير نظام التمرين للاعبين في رمضان؟ كان هذا سؤال FilGoal.com لمحمد أبو العلا مدرب أحمال الأهلي السابق.

وقال أبو العلا: "في رمضان لا يتدرب اللاعبون خلال فترة الصيام. كل التدريبات تقام بعد الإفطار".

"لا يختلف نظام تدريب اللاعب الصائم عن اللاعب الذي لا يصوم. الصائم يخوض التمرين مثله مثل الجميع".

"فقط نظام الغذاء يتغير قليلا. يتناول العصائر والوجبات الخفيفة قبل المران، وبعد المران يتناول وجبته الرئيسية".

وعن خوض المباريات أثناء الصيام، قال: "الأمر يختلف من لاعب لأخر، هي قدرات. المجهود أثناء الصيام يجعل المياه تقل في الكبد، وهذا قد يجعل اللاعب يصل لمرحلة خطرة. وبالطبع يأتي اللاعب عند مرحلة معينة ولا يستطيع إكمال المباراة".

وأوضح "اللاعب يكون لديه مخزون من المياه ومخزون من الكربوهيدرات يستخدمه خلال المباراة للحصول على الطاقة، بمجرد نفاده يقل نشاط اللاعب".

وأتم "من النادر أن يصوم اللاعب ويؤدي بمستوى جيد. كفاءة اللاعب تقل".

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