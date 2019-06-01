يواجه النادي المصري أزمة مالية كبيرة بعد نهاية الموسم الحالي، وقد تؤثر بنسبة كبيرة على موقفه من الموسم الجديد في جانب الصفقات الجديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية، وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن هناك أكثر من لاعب بصفوف المصري قد استفسر خلال الساعات الماضية عن توقيت صرف آخر قسط من عقودهم إلا أنهم لم يجدوا سوى رد وحيد وهو أن النادي يمر بأزمة مالية، ومن الصعب تحديد موعد صرف آخر قسط.

ويوجد سببان رئيسيان وراء الأزمة المالية، الأول هو عدم وفاء الشركة الراعية للنادي البورسعيدي بسداد المستحقات في موعدها.

السبب الثاني جاء لقلة الدعم الذي يصل للنادي من جانب محافظة بورسعيد، والذي اختلف عن المواسم الماضية، إذ أن تلك كانت موارد النادي الوحيدة.

وأصبحت جميع الأمور الإدارية في النادي معلقة نظرا لعدم تواجد رئيس النادي سمير حلبية في مدينة بورسعيد إلى جانب سفر نائبه إلى السعودية لأداء فريضة العمرة، ومن المفترض أن يجتمع مجلس الإدارة خلال الأسبوع المقبل لتحديد كيفية الخروج من الأزمة المالية في ظل تلويح سمير حلبية باستقالته.

ويحتاج المصري إلى ما يقرب من 7 ملايين جنيه لسداد مستحقات لاعبيه وتجديد عقد الجهاز الفني للموسم الجديد، مع توفير المزيد من القدرات المالية لإبرام صفقات الصيف وضم لاعبين على قدر طموحات النادي وجماهيره.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض كافة مبارياته في المسابقة.

اختر التشكيل المثالي للنادي المصري بعد انتهاء الموسم

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