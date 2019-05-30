يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي ضمن الجولة الـ31 للدوري المصري.

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ق 31: جيمس تيدي يسدد بقوة والكرة تصطدم في وجه محمود الونش الذي يسقط على الأرض ثم يخرج لتلقى العلاج

ق 28: ركلة حرة مباشرة للزمالك يسددها كهربا بقوة ويمسكها حارس الإنتاج أحمد يحيى

ق 18: إنذار لمحمود علاء بعد تدخل قوي على موسى دياوارا لاعب الإنتاج

ق 11: محمود عبد العزيز يقسط على الأرض بعد تدخل قوي من محمود حمادة لاعب الإنتاج

ق 1:التهديد الأول من الزمالك على مرمى الإنتاج بعد اختراق من إبراهيم حسن من الناحية اليمنى ثم أرسل عرضية قابلها كهربا بتسديدة قوية مرت أعلى العارضة بقليل

انطلاق المباراة