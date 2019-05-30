محدّث مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) الإنتاج الحربي.. سيطرة بيضاء
الخميس، 30 مايو 2019 - 21:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي ضمن الجولة الـ31 للدوري المصري.
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ق 31: جيمس تيدي يسدد بقوة والكرة تصطدم في وجه محمود الونش الذي يسقط على الأرض ثم يخرج لتلقى العلاج
ق 28: ركلة حرة مباشرة للزمالك يسددها كهربا بقوة ويمسكها حارس الإنتاج أحمد يحيى
ق 18: إنذار لمحمود علاء بعد تدخل قوي على موسى دياوارا لاعب الإنتاج
ق 11: محمود عبد العزيز يقسط على الأرض بعد تدخل قوي من محمود حمادة لاعب الإنتاج
ق 1:التهديد الأول من الزمالك على مرمى الإنتاج بعد اختراق من إبراهيم حسن من الناحية اليمنى ثم أرسل عرضية قابلها كهربا بتسديدة قوية مرت أعلى العارضة بقليل
انطلاق المباراة