محدّث مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) الإنتاج الحربي.. سيطرة بيضاء

الخميس، 30 مايو 2019 - 21:29

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم - الزمالك - الإنتاج الحربي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي ضمن الجولة الـ31 للدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 31: جيمس تيدي يسدد بقوة والكرة تصطدم في وجه محمود الونش الذي يسقط على الأرض ثم يخرج لتلقى العلاج

ق 28: ركلة حرة مباشرة للزمالك يسددها كهربا بقوة ويمسكها حارس الإنتاج أحمد يحيى

ق 18: إنذار لمحمود علاء بعد تدخل قوي على موسى دياوارا لاعب الإنتاج

ق 11: محمود عبد العزيز يقسط على الأرض بعد تدخل قوي من محمود حمادة لاعب الإنتاج

ق 1:التهديد الأول من الزمالك على مرمى الإنتاج بعد اختراق من إبراهيم حسن من الناحية اليمنى ثم أرسل عرضية قابلها كهربا بتسديدة قوية مرت أعلى العارضة بقليل

انطلاق المباراة

الزمالك الإنتاج الحربي الدوري المصري

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