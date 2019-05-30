كلوب: الاستسلام لا مكان له في قاموس لاعبي ليفربول

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أن الاستسلام لم يدخل في نفوس لاعبيه، وذلك قبل يومين من لقاء توتنام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول ضد توتنام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت بمدريد.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه "نحن في نهائي دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، وهذا يثبت أن الاستسلام لا مكان له في قاموس اللاعبين".

وأضاف "في العام الماضي سيطر علينا الحزن والاحباط في طريق عودتنا من كييف. آنذاك، وقفت بجانب اللاعبين في المطار وقلت لهم أننا يجب علينا أن نعود مرة أخرى ونصحح الأمور، وأن نصل إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي فهذا يُعد إنجازًا ضخمًا".

خسر ليفربول لقب الموسم الماضي على يد ريال مدريد بالخسارة في النهائي بنتيجة 1-3.

وأوضح المدرب الألماني "نحن نكن الكثير من الاحترام للمنافس توتنام، فمشوارهم في دوري الأبطال هذا الموسم كان استثنائيًا أيضًا. ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد".

أعرب لاعبو ليفربول عن احترامهم الشديد لتوتنام ومدربهم ماوريسيو بوكيتينو، وعلى الرغم من فوز ليفربول على الفريق اللندني في مباراتي الدوري هذا الموسم، أكد الجميع في ليفربول أن هاتين النتيجتين لن يكون لهما أي تأثير على المباراة النهائية يوم السبت.

النهائي على الأبواب

فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.

ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.

اختر التشكيل المثالي لليفربول في نهائي الأبطال

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