مستشفى الأهلي - شكوى الشحات وإكرامي وأجايي من الإصابة

اشتكى ثلاثي الأهلي حسين الشحات وشريف إكرامي وجونيور أجاي من الإصابة مما تسبب في أداءهم تدريبات بدنية خفيفة على هامش مران أمس الأربعاء.

وغاب شريف إكرامي عن تدريبات الكرة بسبب إصابته برشح خفيف في الركبة تعرض له في مران الثلاثاء.

أما حسين الشحات فاشتكى من الإصابة بشد في عضلة السمانة، وخاض تدريبات تأهيلية في الجيم حتى يتخلص تدريجيا من آلام عضلة السمانة.

ويخضع حسين الشحات لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس لتحديد موقفه بشأن التواجد من عدمه في التدريبات الجماعية.

بينما يعاني جونيور أجاي من الإصابة بكدمة في قصبة القدم وغاب على إثرها عن تدريبات الكرة أمس الأربعاء.

ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم، وينفرد الفريق بصدارة الدوري برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون والزمالك.

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