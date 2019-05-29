محدّث مباشر نهائي الدوري الأوروبي – تشيلسي (4)-(1) أرسنال.. ويليان يهدر الخامس
الأربعاء، 29 مايو 2019 - 20:25
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وأرسنال التي تقام في نهائي الدوري الأوروبي في ملعب باكو في أذربيجان.
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ق 83: لاكازيت يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني لأرسنال
ق 80: ويليان ينفرد بالمرمى ويسدد كرة يبعدها دفاع أرسنال
ق 71: جوووووووووول هازارد يسجل الرابع
ق 68: جووووووووووول أليكس إيوبي يسجل الهدف الأول لأرسنال بتسديدة صاروخية
ق65: جووووووووووول الهدف الثالث لتشيلسي من هازارد.
ق64: ركلة جزاء لتشيلسي بعد إعاقة ميتلايند نايلز لجيرو.
ق59: جوووووووووووووول الهدف الثاني لتشيلسي عن طريق بيدرو.
ق49: جوووووووووووووول الهدف الأول لتشيلسي برأسية قوية من أوليفييه جيرو.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق39: يا رباااه هجوم سريع من تشيلسي وانتهت الهجمة بتسديدة زاحفة من جيرو لكن تشك تصدى له.
ق34: تشك يتصدى لتصويبة إيمرسون في أول فرص تشيلسي الخطيرة.
ق28: صاروووخ من تشاكا لكن تصويبة اللاعب السويسري مرت أعلى مرمى تشيلسي بقليل لتضيع أحد أخطر الفرص على أرسنال.
ق18: مطالبات بركلة جزاء لصالح لاكازيت عقب إعاقة كيبا له لكن الحكم لا يحتسب أي شيء.
ق15: أرسنال أخطر حتى الآن وتكتل دفاعي من تشيلسي.
ق9: الخطورة الأولى لأرسنال.. عرضية من ميتلايند نيلز وشتتها كيبا بطريقة خاطئة لتجد الكرة أوباميانج الذي سددها بيمناه لكنها ذهبت بجوار مرمى تشيلسي بقليل.
انطلاق نهائي الدوري الأوروبي.