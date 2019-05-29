محدّث مباشر نهائي الدوري الأوروبي – تشيلسي (4)-(1) أرسنال.. ويليان يهدر الخامس

الأربعاء، 29 مايو 2019 - 20:25

كتب : FilGoal

أرسنال - تشيلسي - نهائي الدوري الأوروبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وأرسنال التي تقام في نهائي الدوري الأوروبي في ملعب باكو في أذربيجان.

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ق 83: لاكازيت يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني لأرسنال

ق 80: ويليان ينفرد بالمرمى ويسدد كرة يبعدها دفاع أرسنال

ق 71: جوووووووووول هازارد يسجل الرابع

ق 68: جووووووووووول أليكس إيوبي يسجل الهدف الأول لأرسنال بتسديدة صاروخية

ق65: جووووووووووول الهدف الثالث لتشيلسي من هازارد.

ق64: ركلة جزاء لتشيلسي بعد إعاقة ميتلايند نايلز لجيرو.

ق59: جوووووووووووووول الهدف الثاني لتشيلسي عن طريق بيدرو.

ق49: جوووووووووووووول الهدف الأول لتشيلسي برأسية قوية من أوليفييه جيرو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق39: يا رباااه هجوم سريع من تشيلسي وانتهت الهجمة بتسديدة زاحفة من جيرو لكن تشك تصدى له.

ق34: تشك يتصدى لتصويبة إيمرسون في أول فرص تشيلسي الخطيرة.

ق28: صاروووخ من تشاكا لكن تصويبة اللاعب السويسري مرت أعلى مرمى تشيلسي بقليل لتضيع أحد أخطر الفرص على أرسنال.

ق18: مطالبات بركلة جزاء لصالح لاكازيت عقب إعاقة كيبا له لكن الحكم لا يحتسب أي شيء.

ق15: أرسنال أخطر حتى الآن وتكتل دفاعي من تشيلسي.

ق9: الخطورة الأولى لأرسنال.. عرضية من ميتلايند نيلز وشتتها كيبا بطريقة خاطئة لتجد الكرة أوباميانج الذي سددها بيمناه لكنها ذهبت بجوار مرمى تشيلسي بقليل.

انطلاق نهائي الدوري الأوروبي.

تشيلسي أرسنال

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