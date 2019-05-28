سيلفينيو مدربا وجونينيو مديرا رياضيا.. ليون يقدم جهازه الفني الجديد

قدم جيان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون سيلفينو مدرب فريقه الجديد بجانب جونينيو نجم الفريق السابق والذي سيعمل معه كمدير رياضي.

وصرح أولاس قائلا: "جونينيو وسيليفينو قد عادا، نحن فخورين للغاية بالعمل الجماعي، مررنا بموسم جيد، تأهلنا لدوري الأبطال للمرة الـ23 ووصلنا المراحل الإقصائية".

وأضاف "حاولت إقناع جونينيو لكي يعود إلى ليون بعد 10 أعوام، أحب أن أشكره من أعماق قلبي، سيكون مديرنا الرياضي، طلبت منه مدربا للفريق فقدم لنا سيلفينيو".

وواصل "لدينا قناعة أننا قمنا باختيار صائب، سنفعل كل شيء لمنحهم وسائل النجاح".

وتولى جينيسيو مهمة تدريب ليون بدء من ديسمبر 2015 حتى نهاية الموسم الجاري، وكان يعمل سابقا كمساعد مدرب في النادي في الفترة من 2011 حتى 2015.

وتحدث جونينيو للصحفيين قائلا: "بدأت الحديث مع رئيس النادي منذ عامين، كان لدي بعض الشكوك حول الطريق الذي يجب أن أختاره بعد نهاية مسيرتي، كنت مستشارا لأربعة أعوام، في هذا الوقت جاء الرئيس لزيارتي في المنزل".

وواصل "فكرت في سيلفينيو فورا، إنه يعرف الدوري الإنجليزي الممتاز من وقته في أرسنال كما أنه لعب لبرشلونة، كان مساعدا لمانشيني وجوارديولا، لطالما قام بعمل جيد، أثق في طباعه، لطالما تابعته".

وأردف "قصتي كلاعب كرة قدم قد انتهت، الموسم يبدأ غدا بنهائي الدوري الأوروبي، أشكر الرئيس أولاس على ثقته، حاولت أن أجلب المدرب الذي يكمل ما بدأه بورنو جينيسيو".

واستطرد "كرة القدم تطورت، اعتقد أن معرفة سيلفينيو الفنية ستفيده، سنقوم ببعض التغييرات، الفريق استقبل الكثير من الأهداف خلال الموسم المنصرم، يجب أن نفكر في التغييرات وألا نزعزع استقرار الفريق".

وأتم "حاولت أن أجلب مدربا سيعمل باستمرار سأكون دائما مع سيلفينيو إنه مدرب شاب ومهذب جدا".

ولعب جونينيو لليون في الفترة من 2001 وحتى 2009 حصد خلالها 7 ألقاب دوري ولقب كأس فرنسا ولقب كأس السوبر 6 مرات.

أما سيلفينيو فعمل كمساعد مدرب في إنتر ميلان وكورينثيانز ومنتخب البرازيل، ودرب منتخب البرازيل تحت 23 عاما.

كما أنه لعب لأرسنال وسيلتا فيجو وبرشلونة ومانشستر سيتي، وتوج بطلا مع الفريق الكتالوني بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

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