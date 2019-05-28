مؤتمر كلوب: مستعدون لمواجهة موقف مماثل لإصابة صلاح في نهائي الأبطال

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أن فريقه مستعد لمواقف مشابهه لما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وذلك في نهائي الموسم الحالي ضد توتنام.

يلعب الفريقان نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل بمدريد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "مستعدون لمواقف مماثل لإصابة صلاح في نهائي الموسم الماضي، فقد عملنا طوال الموسم على التحضير لهذه المواقف".

وأضاف "لقد واجهنا موقف اللعب دون لاعبين مهمين، وحققنا الانتصارات رغم ذلك".

في نهائي الموسم الماضي ضد ريال مدريد أصيب صلاح بعد 20 دقيقة واستقبلت شباك الريدز أهدافا غريبة تسبب فيها الحارس الألماني لوريس كاريوس.

وواصل "عندما يغيب روبرتو فيرمينو تجد جيردان شاكيري يشارك بقوة، وغيرها من المواقف التي تعرضنا لها".

وأوضح المدرب الألماني "إصابة صلاح ليست ذكرى جميلة، نتمنى ألا يحدث الأمر مجددا، فمن الصعب على المدرب أن يصاب نجم فريقه في مباراة نهائية".

وأتم كلوب: "الفريق كله جاهز للمباراة باستثناء نابي كيتا، ستكون مقاعد البدلاء مليئة باللاعبين الجاهزين عكس نهائي الموسم الماضي".

فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.















































































ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.

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