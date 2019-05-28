تقارير: برشلونة استقر على إقالة فالفيردي خلال 48 ساعة رغم تمسك بعض اللاعبين

يبدو أن ساعات قليلة تفصلنا عن قرار برشلونة الرسمي بإقالة إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق.

وكان مجلس إدارة برشلونة وبعض لاعبي الفريق الكتالوني قد أعلنوا تمسكهم بالمدرب، إلا أن خسارة نهائي الكأس بعد أيام من الخروج من دوري أبطال أوروبا قد يتسبب في الإطاحة بفالفيردي.

وكشف برنامج "الشيرينجيتو" أنه رغم دعم ليونيل ميسي وبارتوميو رئيس النادي، لكن إدارة برشلونة ستقوم بإعلان رحيل فالفيردي خلال 48 ساعة.

وأوضحت صحيفة سبورت أن فالفيردي سيرحل عن الفريق وربما يتم الإعلان اليوم الثلاثاء بسبب رفض أغلبية مجلس الإدارة استمراره.

وأشارت التقارير الإسبانية إلى أن المدرب البلجيكي روبرتو مارتينيز أبرز المرشحين لقيادة برشلونة الفترة المقبلة وينافسه ماكس أليجري المدرب السابق ليوفنتوس.

وأضافت تقارير أخرى أن فالفيردي في حالة رحيله الرسمي فربما لن يغادر الدوري الإسباني ويقود إشبيلية الموسم المقبل.

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