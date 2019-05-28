الزمالك يرد على مقترح تكملة الدوري بدون جمهور "لا نملك حارس مرمى للعب"

الثلاثاء، 28 مايو 2019 - 00:26

كتب : FilGoal

أمير مرتضى

استبعد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، فكرة استكمال بطولة الدوري بدون اللاعبين الدوليين.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج (الزمالك اليوم) على قناة المحور: "هذا الأمر غير مطروح من الأساس. نحن لا نملك حارس مرمى للعب أساسا".

وأوضح "جنش يتواجد في منتخب مصر، وعمر صلاح في المنتخب الأوليمبي، وعماد السيد مصاب، إذا لا نملك حارس للمشاركة أساسا".

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كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد كشف عن مقترح باستكمال بطولة الدوري بدون اللاعبين الدوليين، لإنهاء المسابقة قبل بطولة أمم إفريقيا.

الزمالك توج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية مساء أمس الأحد بعد الفوز على نهضة بركان بركلات الترجيح في النهائي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي مساء الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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