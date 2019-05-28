مران الزمالك - غياب طارق والونش.. وجلسة بين جروس واللاعبين

حصل الثنائي طارق حامد ومحمود حمدي "الونش" لاعبا الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق مساء الإثنين.

ومنح الجهاز الفني للزمالك بقيادة كريستيان جروس راحة للثنائي طارق حامد والونش بعد خوض نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

الزمالك توج بطلا للكونفدرالية لموسم 2018/2019 بالفوز على نهضة بركان بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

على جانب آخر أدى لاعبو فريق الزمالك الأساسيين الذين شاركوا في المباراة تدريبات استشفائية في صالة الجيمانيزيوم.

وعقد المدير الفني كريستيان جروس جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران هنأهم خلالها بالفوز بلقب الكونفدرالية.

وأشاد المدير الفني بالروح القتالية للاعبين خلال المباراة وإصرارهم على الفوز باللقب ثم طالبهم بغلق الملف الإفريقي والعودة للتركيز على مباريات الفريق في الدوري المصري.

وأدى لاعبو الزمالك الذين لم يشاركوا في مباراة نهضة بركان فقرة فنية تحت إشراف جروس.

بينما شارك عماد السيد الحارس الثاني للزمالك في تقسيمة كرة القدم للحفاظ على لياقته البدنية وذلك رغم إصابته في الإصبع.

وبدأ الزمالك استعداده لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل في الدوري المصري.

وكان رئيس الزمالك أعلن عقب نهاية مباراة الزمالك ونهضة بركان انتهاء قصة جروس مع القلعة البيضاء.

وكشف FilGoal.com مصير المدرب السويسري مع الزمالك الذي يلتزم بتعاقده مع النادي الأبيض والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

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