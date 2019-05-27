انتهت - أستون فيلا (2) - (1) ديربي كاونتي.. المحمدي في البريمييرليج

يواجه أستون فيلا فريق ديربي كاونتي على ملعب ويمبلي في المباراة المؤهلة للدوري الإنجليزي.

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د81: جوووول المباراة تشتغل وديربي لا يستسلم.. ماريوت يسجل هدف تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة.

د49: جوووول جون ماكجين يضيف الثاني لأستون فيلا بعد خطأ من كيلي رووس حارس ديربي.

د.44 جوووول الأول لأستون فيلا من صناعة المحمدي وهدف لأنور الغازي.

د.06 خطأ من حارس ديربي تصل الكرة إلى جاك جريليش الذي سددها لكن مرت بسلام.

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل