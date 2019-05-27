الأهلي يعلن: انتظام أزارو في التدريبات الجماعية.. وإصابة الشيخ خفيفة

الإثنين، 27 مايو 2019 - 11:54

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

وليد أزارو ومحمد فوزي - الأهلي والإسماعيلي

وكشف الجهاز الطبي لفريق الأهلي عن إمكانية مشاركة أزارو في التدريبات عقب خضوعه لجلسات علاج طبيعي بعد التأكد من عدم معاناته من إصابة قوية.

وليد أزارو

النادي : الأهلي

الأهلي

وأوضح الجهاز الطبي أن الجهاز الفني للفريق رفض الاستعجال بالدفع باللاعب في مران أمس الأحد إذ اكتفى بجلسة في "الجيم".

أما بالنسبة للإصابة التي تعرض لها أحمد الشيخ فأوضح الجهاز الفني أن الإصابة لا تستدعي القلق ومشاركته في المران الجماعي ستكون خلال أسبوع على الأكثر.

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وكان أحمد الشيخ قد تعرض لكدمة في الكاحل ويخضع لبرنامج علاجي تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة.

وفي نفس السياق ينتظم كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي في برنامجه العلاجي بعد انتهاء راحته الاسبوعية التي حصل عليها أمس وفقا للبرنامج الذي حدده له الخبير الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

كما يواصل سعد سمير مدافع الأهلي تدريباته العلاجية والتأهيلية وأوضح الجهاز الفني أن حالة اللاعب في تحسن مستمر.

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