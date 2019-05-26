يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

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الزمالك خسر في ذهاب نهائي الكونفدرالية بهدف مقابل لا شيء أمام نهضة بركان في اللحظات الأخيرة عن طريق لابا كودجو، ويحتاج الزمالك للانتصار بفارق هدفين دون اهتزاز شباكه، لكي يرفع لقب الكونفدرالية.

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** ق15 الزمالك (0) - (0) نهضة بركان

** ق7 أوباما يهدر فرصة محققة لـ الزمالك. انفراد بعد تمريرة من أحداد ولكن أوباما يسدد فوق العارضة

** ق6 فرصة أولى محققة لـ نهضة بركان عن طريق حمدي لعشير بعد تمريرة لابا كودجو ولكن تسديدة مهاجم نهضة بركان تعلو قائم جنش.

** 5 دقائق أولى بلا فرص محققة لأي من الفريقين.

** الزمالك (0) - (0) نهضة بركان

** انطلاق نهائي الكونفدرالية