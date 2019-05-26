انتهت - الزمالك (1) - (0) نهضة بركان.. أبطال الكونفدراااااااااااااااااالية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

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الزمالك خسر في ذهاب نهائي الكونفدرالية بهدف مقابل لا شيء أمام نهضة بركان في اللحظات الأخيرة عن طريق لابا كودجو، ويحتاج الزمالك للانتصار بفارق هدفين دون اهتزاز شباكه، لكي يرفع لقب الكونفدرالية.

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الزمالك بطلا للكونفدرالية

انتهت انتهت انتهت

** أحمد سيد "زيزو" وركلة البطووووووووووووووووووووووووووووولة

** إيسوفو دايو يسجل لـ نهضة بركان

** أوباما يسجل لـ الزمالك

** لابا كودجو يسجل لـ نهضة بركان

** عبد الله جمعة يسجل لـ الزمالك

** إسماعيل المقدم يسجل الآن

**تقنية الفيديو تُعيد ركلة جزاء إسماعيل المقدم بسبب تقدم جنش،

** جنش يتألق أمام ركلة جزاء إسماعيل المقدم

** محمود علاء يسجل الثانية لـ الزمالك

** حمدي لعشير يهدر الركلة الأولى لـ نهضة بركان

** بوطيب يسجل أولا لـ الزمالك

** نهاية المباراة.. النهائي إلى ركلات الترجيح

** 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** بطاقة حمراء لـ عمر النسماوي بعد اعتداء على كهربا

**ق87 خالد بوطيب بدلا من أحداد

** ق82 مشاركة محمود عبد العزيز "زيزو" بدلا من محمد إبراهيم

** ق80 الزمالك (1) - (0) نهضة بركان

** طارق حامد يعود من جديد لأرض الملعب

** ق75 فرصة خطيرة للزمالك عن طريق كهربا ولكن تسديدة الأخير خارج الملعب

** طارق حامد يتلقى العلاج خارج الملعب.. وأوباما يُعالج داخل الملعب

** ق70 التغيير الأول لـ الزمالك.. أحمد سيد "زيزو" بدلا من إبراهيم حسن

** بطاقة صفراء لـ محمد إبراهيم

** ق54 جوووووووووووووووووول محمود علاء والهدف الأول من علامة الجزاء

** ق53 ضربة جزاااااااء لـ الزمالك بعد لمسة يد على لاعب نهضة بركان

** ق50 فرصة محققة ضائعة من الزمالك عن طريق أحداد ولكن تسديدة الأخير أعلى المرمى

** توقف اللعب لعلاج أحداد وحارس نهضة بركان بعد كرة مشتركة بين الثنائي

** زمالك (0) - (0) نهضة بركان.. الفارس الأبيض يحتاج لهدف لتعديل النتيجة وهدفين دون اهتزاز شباكه لحصد اللقب

** انطلاق الشوط الثاني

** الزمالك (0) - (0) نهضة بركان.. الفارس الأبيض يحتاج لهدف لتعديل النتيجة وهدفين دون اهتزاز شباكه لحصد اللقب

** نهاية الشوط الأول

** 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** بطاقة صفراء لـ جنش وأخرى لـ بكر الهلالي بعد لعبة مشتركة بين الثنائي

** بطاقة صفراء أولى من نصيب أمين الكأس بعد تدخل قوي ضد طارق حامد في الدقيقة 35

** ق30 الزمالك (0) - (0) نهضة بركان

** تسديدة صاروخية من إبراهيم حسن ولكن فوق عارضة مرمى نهضة بركان.. فرصة محققة لـ الزمالك

** وصول الدقيقة 20 مع غياب الفرص لـ الزمالك، واعتماد نهضة بركان على المرتدات

** ق15 الزمالك (0) - (0) نهضة بركان

** ق7 أوباما يهدر فرصة محققة لـ الزمالك. انفراد بعد تمريرة من أحداد ولكن أوباما يسدد فوق العارضة

** ق6 فرصة أولى محققة لـ نهضة بركان عن طريق حمدي لعشير بعد تمريرة لابا كودجو ولكن تسديدة مهاجم نهضة بركان تعلو قائم جنش.

** 5 دقائق أولى بلا فرص محققة لأي من الفريقين.

** الزمالك (0) - (0) نهضة بركان

** انطلاق نهائي الكونفدرالية