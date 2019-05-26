انتهت - الزمالك (1) - (0) نهضة بركان.. أبطال الكونفدراااااااااااااااااالية

الأحد، 26 مايو 2019 - 20:28

كتب : FilGoal

لابا كودجو - محمود علاء - الزمالك - نهضة بركان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويمكنك متابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا

الزمالك خسر في ذهاب نهائي الكونفدرالية بهدف مقابل لا شيء أمام نهضة بركان في اللحظات الأخيرة عن طريق لابا كودجو، ويحتاج الزمالك للانتصار بفارق هدفين دون اهتزاز شباكه، لكي يرفع لقب الكونفدرالية.

أخبار متعلقة

5 وصايا للاعبي الزمالك من وحي تاريخ الأبيض الإفريقي.. مبادرة دونجا وتصميم أيمن يونس رئيس الزمالك للجماهير: شجعوا للثانية الأخيرة.. لا أريد عقوبات قبل السوبر الإفريقي رئيس الزمالك: لن أعلق على بيان الأهلي.. جهات الدولة تبحث من وراءه أجيري: أعجبت بـ فتوح في الزمالك.. وقد أستبعده من القائمة النهائية

-------------------------

الزمالك بطلا للكونفدرالية

انتهت انتهت انتهت

** أحمد سيد "زيزو" وركلة البطووووووووووووووووووووووووووووولة

** إيسوفو دايو يسجل لـ نهضة بركان

** أوباما يسجل لـ الزمالك

** لابا كودجو يسجل لـ نهضة بركان

** عبد الله جمعة يسجل لـ الزمالك

** إسماعيل المقدم يسجل الآن

**تقنية الفيديو تُعيد ركلة جزاء إسماعيل المقدم بسبب تقدم جنش،

** جنش يتألق أمام ركلة جزاء إسماعيل المقدم

** محمود علاء يسجل الثانية لـ الزمالك

** حمدي لعشير يهدر الركلة الأولى لـ نهضة بركان

** بوطيب يسجل أولا لـ الزمالك

** نهاية المباراة.. النهائي إلى ركلات الترجيح

** 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** بطاقة حمراء لـ عمر النسماوي بعد اعتداء على كهربا

**ق87 خالد بوطيب بدلا من أحداد

** ق82 مشاركة محمود عبد العزيز "زيزو" بدلا من محمد إبراهيم

** ق80 الزمالك (1) - (0) نهضة بركان

** طارق حامد يعود من جديد لأرض الملعب

** ق75 فرصة خطيرة للزمالك عن طريق كهربا ولكن تسديدة الأخير خارج الملعب

** طارق حامد يتلقى العلاج خارج الملعب.. وأوباما يُعالج داخل الملعب

** ق70 التغيير الأول لـ الزمالك.. أحمد سيد "زيزو" بدلا من إبراهيم حسن

** بطاقة صفراء لـ محمد إبراهيم

** ق54 جوووووووووووووووووول محمود علاء والهدف الأول من علامة الجزاء

** ق53 ضربة جزاااااااء لـ الزمالك بعد لمسة يد على لاعب نهضة بركان

** ق50 فرصة محققة ضائعة من الزمالك عن طريق أحداد ولكن تسديدة الأخير أعلى المرمى

** توقف اللعب لعلاج أحداد وحارس نهضة بركان بعد كرة مشتركة بين الثنائي

** زمالك (0) - (0) نهضة بركان.. الفارس الأبيض يحتاج لهدف لتعديل النتيجة وهدفين دون اهتزاز شباكه لحصد اللقب

** انطلاق الشوط الثاني

** الزمالك (0) - (0) نهضة بركان.. الفارس الأبيض يحتاج لهدف لتعديل النتيجة وهدفين دون اهتزاز شباكه لحصد اللقب

** نهاية الشوط الأول

** 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** بطاقة صفراء لـ جنش وأخرى لـ بكر الهلالي بعد لعبة مشتركة بين الثنائي

** بطاقة صفراء أولى من نصيب أمين الكأس بعد تدخل قوي ضد طارق حامد في الدقيقة 35

** ق30 الزمالك (0) - (0) نهضة بركان

** تسديدة صاروخية من إبراهيم حسن ولكن فوق عارضة مرمى نهضة بركان.. فرصة محققة لـ الزمالك

** وصول الدقيقة 20 مع غياب الفرص لـ الزمالك، واعتماد نهضة بركان على المرتدات

** ق15 الزمالك (0) - (0) نهضة بركان

** ق7 أوباما يهدر فرصة محققة لـ الزمالك. انفراد بعد تمريرة من أحداد ولكن أوباما يسدد فوق العارضة

** ق6 فرصة أولى محققة لـ نهضة بركان عن طريق حمدي لعشير بعد تمريرة لابا كودجو ولكن تسديدة مهاجم نهضة بركان تعلو قائم جنش.

** 5 دقائق أولى بلا فرص محققة لأي من الفريقين.

** الزمالك (0) - (0) نهضة بركان

** انطلاق نهائي الكونفدرالية

في إفريقيا في الكونفدرالية الزمالك نهضة بركان

نرشح لكم

أخر الأخبار

أيمن عبد العزيز: نجحنا في التغلب على كل الأزمات والفوز بالكونفدرالية 29 دقيقة | إفريقيا
لقب الكونفدرالية يفك شراكة الزمالك مع مازيمبي 31 دقيقة | إفريقيا
ركلات الترجيح بوابة تتويج الزمالك الإفريقية للمرة الخامسة 33 دقيقة | إفريقيا
شاهد بالفيديو – لحظات تتويج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية 37 دقيقة | إفريقيا
زيزو: منذ هدف التعادل أمام بترو أتليتكو ونعرف أننا سنتوج بالكونفدرالية 45 دقيقة | إفريقيا
بطولة جديدة في انتظارك يا زمالك.. تعرف على موعد السوبر الإفريقي 50 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 2 القائمة الأولية – محمد صلاح لـ في الجول: تواجد السعيد وسليمان منطقي.. لكن لدي تساؤلات عديدة 3 رئيس الزمالك: مستعد لخوض مباراتين في الدوري قبل أمم إفريقيا.. بشرط 4 رئيس الزمالك: مكافأة لكل اللاعبين باستثناء الجهاز الفني.. سأنفجر مما حدث في النهائي

قد ينال إعجابك