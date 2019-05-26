مواعيد مباريات الأحد 26 مايو 2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك في النهائي وختام الدوري الإيطالي

الأحد، 26 مايو 2019 - 02:07

كتب : FilGoal

عمر السعيد - الزمالك - نهضة بركان

الزمالك يواجه نهضة بَركان وموعد ختام الدوري الإيطالي. كلها مباريات تنتظرنا اليوم حول العالم.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد حول العالم، والقنوات الناقلة.

نهائي الكونفدرالية

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الزمالك يواجه نهضة بَركان في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية الساعة العاشرة مساء. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق علي محمد علي وجواد بدة.

الدوري الإيطالي

وفي الثامنة والنصف مساء يختتم الدوري الإيطالي بعشر مواجهات في وقت واحد. إنتر ميلان يواجه إمبولي، وروما مع بارما، فيما يلعب ميلان مع سبال وتورينو مع لاتسو.

ويلعب يوفنتوس مع سامبدوريا في غياب كريستيانو رونالدو. كل المباريات منقولة عبر قنوات بي إن سبورتس.

للتعرف على مواعيد المباريات كاملة من هنا

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