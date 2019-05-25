إصابة أحمد الشيخ بجزع في الكاحل

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن أحمد الشيخ لاعب الفريق يعاني من الإصابة بجزع في كاحل القدم.

وكان الشيخ قد غادر مران الفريق الجماعي مساء أمس الجمعة متأثرًا بإصابته في الكاحل حيث خضع للفحص الطبي عقب مغادرته ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الجهاز الفني أن اللاعب أجرى أشعة أثبتت إصابته بجزع في كاحل القدم علي أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام القادمة للتعافي من الإصابة، حسبما نقل الموقع الرسمي.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الجمعة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الأول الخميس عقب مواجهة الإسماعيلي في الجولة المؤجلة من اللاسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة، وتتبقى له مباراتين أمام المقاولون والزمالك.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي المقاولون في الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يصدر مجلس النادي بيانا يعلن من خلاله 5 قرارات بخصوص ما وصفه بـ"أزمة مواعيد الدوري".

ويرفض الأهلي استكمال بطولة الدوري في حال تأجيل أي مباراة للفريق بعد بطولة أمم إفريقيا. (تعرف على كل قرارات الأهلي)

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