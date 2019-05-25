حسم اتحاد الكرة المصري موقفه بشأن إمكانية تأجيل معسكر المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة من أجل إقامة عدة مباريات مؤجلة في مسابقة الدوري الممتاز.

المنتخب الوطني يبدأ معسكره استعدادا لبطولة أمم إفريقيا يوم 6 من الشهر المقبل إلى جانب ارتباطه بمواجهتين وديتين يومي 13 و16 من نفس الشهر أمام تنزانيا وغينيا على الترتيب.

وظهر مقترح بتأجيل معسكر المنتخب الوطني من أجل إقامة عدد من المباريات المؤجلة في الدوري، بعد اعتراض عدة أندية على جدول مواعيد آخر جولة بالمسابقة، وعلى رأسهم الأهلي.

ولكن مصدر في اتحاد الكرة رفض هذا المقترح جملة وموضوعا، مؤكدا أن الجبلاية لن تضر المنتخب الوطني قبل المعترك الإفريقي الهام.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لن نخاطر بمستقبل المنتخب في بطولة إفريقيا من أجل الأندية. معسكر المنتخب لن يؤجل".

وأضاف "من المستحيل إنهاء الدوري قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا، يوم الإثنين سيصدر الاتحاد قراره النهائي بشأن الدوري، لن نرد على أي ناد الآن".

وأشار المصدر "كل الأندية تعلم من شهور طويلة أن الدوري سينتهي بعد بطولة إفريقيا، فماذا استجد من أمور؟".

وعن الموعد النهائي لتوقف المسابقة المحلية، أتم "يوم 16 يونيو سيتوقف النشاط الكروي في مصر بحسب تعليمات الكاف".

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا.

وتقع مصر في المجموعة الأولى إلى جوار أوغندا وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية.

ماذا حدث في أزمة الدوري؟

مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أصدر بيانا رسميا في الساعات الأولى من يوم السبت يعلن من خلاله 5 قرارات بخصوص ما وصفه بـ"أزمة مواعيد الدوري".

ويرفض الأهلي استكمال بطولة الدوري في حال تأجيل أي مباراة للفريق بعد بطولة أمم إفريقيا. (تعرف على كل قرارات الأهلي)

في المقابل رد رئيس الزمالك مؤكدا أنه يجب اعتبار الأهلي مهزوما حال انسحابه أمام المقاولون العرب، وأشار "لن نلعب مباراتين في الدوري قبل أمم إفريقيا، إذا لم يلعب الأهلي مواجهة المقاولون ومواجهة بيراميدز في الكأس. الأمر واضح، إذا لم يلعب الأهلي، لن نلعب".

وكشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق عن مواعيد مباريات الجولة 34 الأخيرة للدوري الممتاز وبعض المباريات المؤجلة.

وتقام الجولة الأخيرة على 3 أيام، إذ تقام 4 مباريات يوم الاثنين 27 مايو المقبل ومباراة وحيدة يوم الخميس 30 مايو وأخيرا 3 مباريات يوم 3 يونيو على أن يتم تأجيل مباراة الأهلي أمام الزمالك حتى نهاية كأس الأمم الإفريقية.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عن عقد الخطيب لاجتماع مع عبد الحفيظ لمناقشة مواعيد الجولات الأخيرة من الدوري. (طالع التفاصيل)

ونشبت أزمة في الدوري سببها مواعيد مباريات البطولة مما أدى إلى اعتراض أندية عديدة على قرارات الاتحاد.

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ومن المنتظر أن تستأنف مباريات الدوري عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا – يوليو – وذلك بعد وصول الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية.

ومن أجل حل الأزمة شكل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة "حل أزمة الدوري" والتي اجتمعت يوم الجمعة وكشف أحمد شوبير عن "قرارات اللجنة ستعلن يوم الاثنين المقبل".

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