عبد الرحمن مجدي: استبعادي من المنتخب دافع للعودة له بعد نهاية أمم إفريقيا

يرى عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي أن استبعاده من اختيارات المنتخب ستكون دافعا له للتألق مع فريقه حتى يضمن أن يكون له نصيب في المستقبل للانضمام إلى صفوف المنتخب.

وقال مجدي في تصريحات صحفية إنه يعتمد في ذلك على كلمات خافيير أجيرى المدير الفني للمنتخب الذى تحدث معه بعد انضمامه لمعسكر المنتخب الأخير حيث أشاد بقدراته جيدا.

وأتبع الجناح الشاب أن المكسيكى أكد له أن فرصته في الانضمام لصفوف المنتخب قائمة بعد كأس الأمم الإفريقية وذلك لصغر سنه.

عبد الرحمن مجدي يبلغ من العمر 21 عاما وشارك مع الدراويش هذا الموسم في 25 مباراة بالدوري سجل فيهم هدفا وحيدا وصنع 3 أهداف.

ولعب في دوري أبطال إفريقيا 8 مباريات سجل فيهم هدفا وصنع مثله، إضافة لتسجيله هدف خلال 3 مباريات لعبها بكأس مصر.

وعلى الصعيد الدولي انضم مجدي لأول مرة إلى معسكر المنتخب الوطني خلال المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، وشارك في مباراة النيجر كبديل.

الجناح الأيمن انضم إلى صفوف الإسماعيلي في صيف 2017 قادما من صفوف الترسانة.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا.

اختر تشكيل منتخب مصر في بطولة إفريقيا:

اقرأ أيضا:

رئيس الزمالك: يجب اعتبار الأهلي مهزوما أمام المقاولون مثلما حدث لنا ضد المقاصة.. لن نلعب إلا بشرط

مصدران باتحاد الكرة يردان عبر في الجول على الأهلي "المناقشة.. ولماذا رفضتم حل إنهاء الدوري قبل الأمم؟"

"عدم استكمال الدوري حال تأجيل أي مباراة بعد أمم إفريقيا".. 5 قرارات نارية من إدارة الأهلي

بالفيديو – هل يكرر أحداد ما فعله في نهضة بركان من صناعة وليد أزارو؟

يوم حسم الدوري الإيطالي – 4 أندية تتنافس على مقعد دوري الأبطال.. "حسبة برما" للهروب من الهبوط

حكايات في رمضان – ماريو جاردل "لا أستحق أن أكون مثلا لأعلى لأي طفل"