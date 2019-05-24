انتهى نهائي إفريقيا - الوداد (1) الترجي (1).. الحسم يتأجل

الجمعة، 24 مايو 2019 - 23:57

كتب : FilGoal

الترجي

يحل الترجي التونسي ضيفا على الوداد المغربي في ملعب مولاي الأمير عبد الله في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة

ق.90 محمد أونجم يهدر هدفا مؤكدا في مواجهة مرمى الترجي

ق.80 إبراهيم كومارا يسجل التعادل للوداد بضربة رأسية

ق.59 بعد عدة دقائق من مراجعة تقنية الفيديو، جهاد جريشة يقرر عدم احتساب ركلة جزاء طالب بها لاعبو الوداد

ق.50 البطاقة الصفراء الثانية لـ إبراهيم النقاش لاعب الوداد وخروجه مطرودا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46: جووول التعادل سريعا من الوداد، عن طريق أيوب العلموت ولكن جهاد جريشة يلغيه بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

ق44: جووول فوسيني كوليبالي يسجل هدف التقدم للترجي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق اللقاء

الترجي الوداد

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