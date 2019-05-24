حوار – عامر حسين لأندية الدوري: لماذا تعترضون الآن بعد الاتفاق؟.. ورسالة للداخلية وبتروجت

الجمعة، 24 مايو 2019 - 00:18

كتب : FilGoal

عامر حسين

انتقد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات اعتراض أندية الدوري على مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة رغم موافقتهم في البداية على كل المقترحات.

وتحدث عامر حسين في حوار مطول لبرنامج "مساء الأنوار" عبر قناة "النيل للرياضة" قائلا: "فوجئنا بتوقيع بعض الأندية على طلب إلغاء الهبوط والداخلية هو من بدأ ذلك".

وواصل "الداخلية على سبيل المثال لم يتضرر لم يخض مباريات خارج ملعبه، أين الضرر الذي وقع عليه؟".

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وعن اعتراض بتروجت على خوض مباراته الأخيرة إلا بعد ملاقاة المقاولون العرب للأهلي قال: "ما علاقة الأهلي والمقاولون ببتروجت؟".

وتابع عامر حسين "الأهلي كان لديه مؤجلات لأنه ينافس في دوري أبطال إفريقيا مثلما يحدث في العالم كله وهو ينافس على الدوري والمقاولون ينافس على المربع الذهبي أي أن الفريقين ليس لهما علاقة بصراع الهبوط".

ووجه مدحت شلبي مقدم البرنامج سؤالا له وقال: "من الوارد أن بتروجت يريد أن يرهق المقاولون في مباراته أمام الأهلي قبل ملاقاته؟".

ورد عامر حسين "بتروجت يجب أن يفوز في مباراته الأخيرة بغض النظر عن أي شيء ليضمن البقاء".

وعن متى ينتهي الدوري قال: "بعد كأس أمم إفريقيا بـ10 أيام سيتبقى حينها ثلاث مباريات للزمالك وسينتهي الدوري".

وعاد شلبي ووجه سؤالا له "لماذا كانت هناك مؤجلات كثيرة رغم الاتفاق مع الأندية في البداية؟".

ورد رئيس لجنة المسابقات "في بعض الأحيان تسافر الأندية للخارج لخوض مباراة وقبل العودة يقولون إنه لا توجد طائرات ليستقلها الفريق بعد ذلك، ماذا أفعل أو ماذا أقول لهم؟ فنضطر للتأجيل".

وشدد "بشكل عام كل المؤجلات تتواجد في جميع الدوريات وهذا حدث مؤخرا مع مانشستر سيتي الذي كان ينافس ليفربول على الدوري ولارتباطه ببعض المباريات في مسابقات أخرى تم تأجيل مباريات له".

وأكمل "كل الأندية وافقت على المقترحات في البداية والآن يعترضون لا أفهم سبب حدوث ذلك".

وعن كيفية حل أزمة قيد اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الإفريقية الموسم المقبل قال: "هذا شيء يخص لجنة شؤون اللاعبين".

وأتم عامر حسين "بدأنا الدوري من قبل في شهر ديسمبر وحصلنا على بعض الاستثناءات وهذا بالتأكيد سيحدث لنا حاليا".

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