انتهت في الدوري – بيراميدز (2) - (0) النجوم.. انتصار أصحاب الأرض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز والنجوم التي تقام اليوم الأربعاء في الجولة 33 من الدوري.

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نهاية المباراة بانتصار بيراميدز بهدفين دون رد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدفين دون رد.

ق14: جووووووول الهدق الثاني لبيراميدز عن طريق سيفوينتي.

ق3: جوووووول الهدف الأول لبيراميدز من رأسية من محمد فاروق.

انطلاق المباراة.