انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1) الأهلي (1).. الدراويش يفرض التعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الإسماعيلي والأهلي التي تقام بينهما في ملعب برج العرب والمؤجلة من الجولة 18 من الدوري.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

ق85: جووول كريم بامبو يتعادل للدراويش بعدما راوغ محمد الشناوي وأودعها الشباك.

ق80: خروج وليد سليمان ومشاركة أحمد فتحي.

ق74: جووول للأهلي. صالح جمعة يرسل تمريرة رائعة لوليد أزارو الذي يستغلها ويهز الشباك.

ق73: تسديدة صاروخية من علي معلول لاعب الأهلي وباهر المحمد ينقذها ويشتتها إلى ركنية.

ق70: صالح جمعة وجيرالدو يشاركان بدلا من حسين الشحات وحسام عاشور، والإسماعيلي يجري تبديله الثالث بمشاركة عبد الرحمن مجدي بدلا من محمد صادق.

ق59: تبديل اضطراري آخر للإسماعيلي بخروج مصطفى فارس ومشاركة محمد الضرف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+3: هدف ملغي للأحرم سجله وليد أزارو بسبب التسلل على علي معلول.

ق43: وليد سليمان يهدر فرصة تسجيل هدف للأهلي بعدما علت تسديدته العارضة، ثم تليها فرصة أخرى ضائع بعدما تصدى الحارس محمد فوزي لتسديدته.

ق21: محمد الشناوي يتألق ويبعد تسديدة محمد صادق من دخول الشباك.

ق20: تغيير أول للإسماعيلي بخروج محمود متولي للإصابة ودخول محمد هاشم.

ق6: حسين الشحات كاد يتقدم للأهلي ولكن تسديدته يبعدها الدفاع قبل دخول المرمى.

ق4: التهديد الأول من الدراويش عن طريق محمود عبد العاطي "دونجا" ولكن تسديدته تصدى لها الحارس محمد الشناوي على مرتين.

انطلاق اللقاء