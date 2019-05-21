انتهت في الدوري - الطلائع وسموحة وإنبي يضمنون البقاء

5 مباريات تنطلق اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز، وجميعها يلعب في نفس التوقيت.

المصري يواجه الإنتاج الحربي، وطلائع الجيش يلتقي مع الاتحاد السكندري، وبتروجت ضيفا على سموحة، ووادي دجلة في مواجهة حاسمة مع حرس الحدود، أما إنبي فيلعب مع مصر للمقاصة.

FilGoal.com يقدم تغطية للمباريات الخمس فتابعونا.

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نهاية كل المباريات

- المصري والإنتاج الحربي (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــــا)

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36: كريم لالا جوووول ويتعادل الإنتاج مع المصري.

ق30: معاذ الحناوي يقلص الفارق للإنتاج من ركلة جزاء.

ق15: جووول محمود وادي يضيف الهدف الثاني للمصري.

ق7: جووول الهدف الأول. المصري يتقدم على الإنتاج بهدف حسين رجب من تسديدة صاروخية.

انطلاق اللقاء

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- طلائع الجيش والاتحاد السكندري (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــــا)

ق88: جووول رابع للطائع عن طريق مصطفى محمد.

ق55: جووول كريم طارق يسجل الثالث للطلائع.

ق47: جووول ثاني لطلائع الجيش عن طريق محمد أبو المجد "بوشا".

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق22: جووول الطلائع يتقدم على الاتحاد بفضل هدف كريم طارق.

انطلاق اللقاء

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- بتروجت وسموحة (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــــا)

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: جووول ثاني لسموحة عن طريق رجب نبيل.؟

ق28: جووول سموحة يهز شباك بتروجت عن طريق حسام حسن من تسديدة قوية.

انطلاق اللقاء

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- وادي دجلة وحرس الحدود (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــــا)

ق81: جوووول التعادل للحرس من تسديدة قوية لإمام عاشور.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق15: جوووول محمد هلال يتقدم لدجلة على الحرس.

انطلاق اللقاء

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- إنبي ومصر للمقاصة (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــــا)

ق54: جووول تقليص الفارق للمقاصة عن طريق ميدو جابر من ركلة جزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: جووول ثاني لإنبي عن طريق شكري أيضا.

ق23: جووول إنبي يتقدم على المقاصة بفضل هدف أحمد شكري.

انطلاق اللقاء

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