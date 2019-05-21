رفض أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر الرد على تصريحات حارس مرمى الوحدة السعودي والمعار من الإسماعيلي محمد عواد، والتي هاجم فيها ناجي.

وقال ناجي لـFilGoal.com في تصريحات مقتضبة: "المطلوب الآن هو دعم المنتخب".

وشدد "من الضروري أن نبتعد عن أي أشياء تشتت تركيزنا قبل البطولة".

تعجب محمد عواد حارس الإسماعيلي من استبعاده من قائمة منتخب مصر الأولية التي تشارك في أمم إفريقيا 2019، ووجه رسالة لأحمد ناجي مدرب حراس الفراعنة.

وأعلن منتخب مصر يوم الثلاثاء قائمته الأولية التي ضمت 4 حراس مرمى و21 لاعبا (التفاصيل).

عواد الذي لعب للوحدة السعودي الموسم الماضي على سبيل الإعارة عبر عن امتعاضه من استبعاد اسمه عبر حسابه الشخصي على تويتر بقوله: "كل مدرب له وجهة نظر في الاختيار".

وأضاف في حديثه لناجي "عندما تأتي لمشاهدتي على الطبيعة في السعودية وتقول لي إن محمود الخطيب رئيس الأهلي طلب منك ترشيح حارس مرمى فاقترحت اسم عواد عليه"، وتساءل "على أي أساس رشحت اسمي؟".

يذكر أن أحمد ناجي سافر إلى السعودية نهاية يناير الماضي لمتابعة المحترفين المصريين في دوري المحترفين هناك.

وضم ناجي مدرب حراس المنتخب أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل.

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