من أجل كسر صيامه التهديفي.. ماذا قدم كوكا لينضم إلى قائمة المنتخب‎

استمر تواجد أحمد حسن "كوكا" في هجوم القائمة الأولية للمنتخب المصري التي تخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، فماذا قدم مهاجم أولمبياكوس اليوناني؟

وتضم القائمة هجوميا في مركز رأس الحربة، مهاجم أولمبياكوس اليوناني ومروان محسن إلى جانب أحمد علي هداف الموسم الحالي من الدوري المصري.

مشاركة ستكون الثانية لكوكا البالغ 26 عاما بكأس الأمم الإفريقية بعدما تواجد في النسخة الماضية الني احتلت بها مصر الوصافة فخاض خلالها مباراتين كبديل أمام مالي والمغرب.

ورغم صيامه التهديفي مع الفراعنة منذ هدفيه في شباك تشاد في نوفمبر 2015، إلا أنه صنع هدفين خلال 15 مباراة، ولم يتواجد في القائمة النهائية لكأس العالم 2018.

كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، قضى الموسم المنصرم معارا لصفوف أولمبياكوس اليوناني لينهي موسمه بتسجيل 15 هدفا خلال 32 مباراة بجميع المسابقات.

رابع هدافي النسخة الأخيرة من الدوري اليوناني سجل 11 هدفا خلال 22 مباراة ليصبح ثاني هدافي فريقه الذي احتل وصافة ترتيب الدوري دون أن يصنع أي أهداف.

أوروبيا شارك في الدوري الأوروبي وسجل بشباك دويدلانج من لوكسمبورج ودينامو كييف الأوكراني خلال 4 مباريات.

3 أهداف لكوكا جاءت فقط في الشوط الأول الموسم الحالي مقابل 12 في الشوط الثاني.

موسم هو الأفضل لكوكا مشاركة مع موسمه رفقة ريو أفي البرتغالي بتسجيل 15 هدفا في جميع المسابقات.

مهاجم منتخب مصر يهدف لاستغلال كأس الأمم الإفريقية لكسر صيامه التهديفي مع المنتخب وكذلك إيجاد فرصة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية بعيدا عن براجا البرتغالي.

هل يكون كوكا مهاجمك الأساسي في كأس الأمم؟

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