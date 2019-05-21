4 لاعبون من الزمالك في قائمة الفراعنة لأمم إفريقيا.. هل هو العدد الأقل تاريخيا؟

الثلاثاء، 21 مايو 2019 - 13:25

كتب : FilGoal

مصر - غانا

4 لاعبون فقط من صفوف الزمالك في قائمة منتخب مصر الأولية للمشاركة في أمم إفريقيا 2019، عدد قليل على غير المعتاد، لكن هل هو العدد الأقل؟

اعتاد الزمالك تاريخيا على مد منتخبات مصر التي شاركت في بطولات أمم إفريقيا بأسماء عديدة، وكان في مرات كثيرة صاحب أكبر عدد من اللاعبين في صفوف الفراعنة.

محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وطارق حامد هم 4 أسماء من الزمالك انضموا للقائمة مع 21 لاعبا اختارهم خافيير أجيري للعرس القاري (التفاصيل).

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4 لاعبون من الأهلي في قائمة الفراعنة لأمم إفريقيا.. هل هو العدد الأقل تاريخيا؟

العدد 4 هو الرقم الأقل للاعبي الزمالك في صفوف المنتخب بأمم إفريقيا فقد حدث الأمر في نسختين من قبل.

فقد ضمت قائمة الفراعنة في أمم إفريقيا 2000 أربعة أسماء فقط من الزمالك، وهم عبد الواحد السيد وطارق السعيد وأيمن عبد العزيز وعبد الحليم علي.

نسخة 2008 شهدت وجود 4 لاعبين أيضا من الفارس الأبيض، وهم محمد عبد المنصف ومحمود فتح الله وطارق السيد وعمرو زكي.

خلال فترة التسعينات وما سبقها كانت قائمة المنتخب المصري لأمم إفريقيا تضم الكثير من لاعبي الأهلي والزمالك في ظل قلة عدد المحترفين.

أما الفترة الذهبية لمنتخب مصر الذي حصد لقب أمم إفريقيا 3 مرات متتالية بقيادة حسن شحاتة فكان للاعبي الزمالك نصيبا فيها.

ففي 2006 انضم 6 لاعبين، وفي 2008 تواجد 4 لاعبين فقط في ظل ازدياد عدد المحترفين، مقابل 5 في نسخة 2010.

النسخة الأخيرة 2017 شهدت تواجد 5 لاعبين من الزمالك.

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