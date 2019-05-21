نبيل عماد يحافظ على مركزه.. ماذا قدم "دونجا" لينضم لقائمة المنتخب‎

حفظ نبيل عماد "دونجا" لاعب الوسط المدافع لبيراميدز على موقعه مع المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، في القائمة الأولية لكأس الأمم الإفريقية 2019.

مباراتان بقميص المنتخب الوطني فقط خاضهما دونجا كانت الأولى بمشاركة كاملة أمام النيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات مقابل دقيقة واحدة في ودية نيجيريا.

أحد أبرز الأسماء الموسم الجاري في الدوري المصري، ابن الـ 23 عاما شارك في 27 مباراة الموسم الحالي 26 مباراة كأساسي مقابل مباراة واحدة كبديل، بواقع 2309 دقيقة.

لاعب الوسط المدافع يمتاز بقدرته على افتكاك الكرة دون ارتكاب الأخطاء عديدة، فارتكب 38 خطأ فقط وحصل على 5 بطاقات صفراء وحصل على أخطاء لصالحه 50 مرة.

دونجا سجل هدفين جاءا في شباك النجوم وحرس الحدود، وكلاهما كانا من تسديدتين بالقدم اليمنى، ولم يصنع أي هدف.

على مستوى التمريرات تصل نسبة تمريراته الصحيحة إلى 89% وهو رقم كبير نظرا لمركزه وقدرته على توزيع اللعب، بعدد 1387 تمريرة صحيحة من أصل 1552، نسبة تمريراته الصحيحة القصيرة تصل إلى 93% مقابل انحدار كبير في أرقامه للتمريرات الطولية بنسبة 58%.

ولأن الخطأ ممنوع في مركزه فإن يفقد استحواذه على الكرة أقل من مرة لكل مباراة برصيد 25 مرة خلال 27 مباراة، واستعاد الكرة في 224 موقف بمعدل 8.7 لكل مباراة.

كما نجح في 21 مراوغة وفشل في 6 مرات، أما على المستوى الدفاعي أنقذ دونجا مرماه 5 مرات، وفاز في 42 التحام مقابل فشل في 31 مرة.

قطع الكرات في 94 موقف لكن الكرات الهوائية تعد نقطة ضعفه نظرا لقصر قامته ففاز في 3 التحامات هوائية وخسر 2.

منافسة قوية يشهدها خط الوسط للمنتخب المصري بتواجد دونجا إلى جانب طارق حامد وعلي غزال بالإضافة إلى محمد النني.

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