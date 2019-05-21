نبيل عماد يحافظ على مركزه.. ماذا قدم "دونجا" لينضم لقائمة المنتخب‎

الثلاثاء، 21 مايو 2019 - 13:08

كتب : إسلام أحمد

الأهلي - بيراميدز

الأهلي - بيراميدز

حفظ نبيل عماد "دونجا" لاعب الوسط المدافع لبيراميدز على موقعه مع المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، في القائمة الأولية لكأس الأمم الإفريقية 2019.

مباراتان بقميص المنتخب الوطني فقط خاضهما دونجا كانت الأولى بمشاركة كاملة أمام النيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات مقابل دقيقة واحدة في ودية نيجيريا.

أحد أبرز الأسماء الموسم الجاري في الدوري المصري، ابن الـ 23 عاما شارك في 27 مباراة الموسم الحالي 26 مباراة كأساسي مقابل مباراة واحدة كبديل، بواقع 2309 دقيقة.

أخبار متعلقة:
ماذا قدم مروان محسن لينضم إلى قائمة المنتخب بعد الإعلان عن القائمة الأولية.. اختر تشكيل منتخب مصر في كأس الأمم 4 لاعبون من الأهلي في قائمة الفراعنة لأمم إفريقيا.. هل هو العدد الأقل تاريخيا؟

لاعب الوسط المدافع يمتاز بقدرته على افتكاك الكرة دون ارتكاب الأخطاء عديدة، فارتكب 38 خطأ فقط وحصل على 5 بطاقات صفراء وحصل على أخطاء لصالحه 50 مرة.

دونجا سجل هدفين جاءا في شباك النجوم وحرس الحدود، وكلاهما كانا من تسديدتين بالقدم اليمنى، ولم يصنع أي هدف.

على مستوى التمريرات تصل نسبة تمريراته الصحيحة إلى 89% وهو رقم كبير نظرا لمركزه وقدرته على توزيع اللعب، بعدد 1387 تمريرة صحيحة من أصل 1552، نسبة تمريراته الصحيحة القصيرة تصل إلى 93% مقابل انحدار كبير في أرقامه للتمريرات الطولية بنسبة 58%.

ولأن الخطأ ممنوع في مركزه فإن يفقد استحواذه على الكرة أقل من مرة لكل مباراة برصيد 25 مرة خلال 27 مباراة، واستعاد الكرة في 224 موقف بمعدل 8.7 لكل مباراة.

كما نجح في 21 مراوغة وفشل في 6 مرات، أما على المستوى الدفاعي أنقذ دونجا مرماه 5 مرات، وفاز في 42 التحام مقابل فشل في 31 مرة.

قطع الكرات في 94 موقف لكن الكرات الهوائية تعد نقطة ضعفه نظرا لقصر قامته ففاز في 3 التحامات هوائية وخسر 2.

منافسة قوية يشهدها خط الوسط للمنتخب المصري بتواجد دونجا إلى جانب طارق حامد وعلي غزال بالإضافة إلى محمد النني.

اقرأ أيضا

وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة

ماذا قدم عبد الله السعيد لينضم إلى قائمة المنتخب

من يحمل شارة قيادة منتخب مصر في أمم إفريقيا؟ تعرف على ترتيب قادة الفراعنة

أول رد فعل من عواد بعد خروجه من قائمة أمم إفريقيا

أحمد علي يعود للمنتخب.. ماذا قدم هداف الدوري لينضم إلى القائمة الأولية للفراعنة

نبيل عماد دونجا القائمة الأولية منتخب مصر مصر 2019
نرشح لكم
بطولة شمال إفريقيا - منتخب الشباب يفوز على ليبيا بهدفين ويتصدر التصفيات مؤتمر حسام حسن: الشناوي كان منتهيا مع الأهلي ولعب معنا.. وهيثم حسن مصاب هاني: لم يعد هناك مواجهة سهلة في إفريقيا.. ولن يشاهد المصريون مستوى أقل من كأس العالم انتهت في تصفيات شمال إفريقيا للشباب - مصر (2)-(0) ليبيا تحت أنظار جهاز منتخب مصر.. تعادل الجزائر وتونس في افتتاح بطولة شمال إفريقيا منافس مصر – سيسيه: كنت لا أتمنى مواجهة الفراعنة.. وهناك لاعبون رفضوا الانضمام لنا تشكيل منتخب الشباب - حمد وأنس رشدي يقودان هجوم مصر أمام ليبيا.. وصلاح بديل الأعلى للإعلام يعلن مد فترة البث المباشر للبرامج الرياضية بسبب مواجهة مصر ضد أنجولا
أخر الأخبار
بطولة شمال إفريقيا - منتخب الشباب يفوز على ليبيا بهدفين ويتصدر التصفيات 30 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد – الزمالك يفوز على لوس أنجلوس ويتأهل لدور المجموعات لـ كأس العالم للأندية 53 دقيقة | كرة يد
استراحة دوري الأمم - هولندا (0)-(1) ألمانيا.. نهاية الشوط الأول 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل دوري الأمم - ثلاثي دفاعي لهولندا.. وأديمي أساسي مع ألمانيا في الظهور الأول لتشافي وكلوب ساعة | الكرة الأوروبية
بامبو سجل 5 أهداف.. المصري يكتسح القابوطي بـ 9 أهداف وديا ساعة | الدوري المصري
هاري كين يدرس ممارسة رياضتين معا ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر حسام حسن: الشناوي كان منتهيا مع الأهلي ولعب معنا.. وهيثم حسن مصاب 2 ساعة | الكرة المصرية
هاني: لم يعد هناك مواجهة سهلة في إفريقيا.. ولن يشاهد المصريون مستوى أقل من كأس العالم 2 ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 منظمة مكافحة المنشطات: تم التلاعب بعينة رمضان صبحي.. وهذه عقوبته إذا اعترف منذ البداية 2 ذا صن: إيقاف محمد صلاح عن القيادة 6 أشهر وغرامة مالية بسبب السرعة الزائدة 3 رقم يحدث لأول مرة في التاريخ حققه صلاح في قمة طرابزون وجالاتاسراي 4 انتهت الدوري التركي - طرابزون سبور (4)-(0) جالاتاسراي