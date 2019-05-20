"نسبة إنهاء أعمال استاد الإسماعيلية 95%"

الإثنين، 20 مايو 2019 - 13:29

كتب : عاطف شادي

زيارة تفقدية لاستاد الإسماعيلية

زارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا استاد الإسماعيلية الرياضي، من أجل الوقوف على آخر تجهيزات الملعب استعدادا للبطولة القارية حيث يستضيف الاستاد المجموعة السادسة بالبطولة.

وتواجد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق ومستشار رئيس الجمهورية، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الزيارة وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومحمد فضل مدير اللجنة، وتابع الجميع سير الأعمال بالاستاد.

واستمع الوفد لشرح من جانب محمد شيحة مدير مجموعة الإسماعيلية لكافة تجهيزات الاستاد، الذي أكد أن "العمل في الملعب وصل إلى نسبة ٩٥٪؜ ويتبقى بعض أعمال التشطيبات التي سيتم الانتهاء منها خلال أيام ليكون الملعب جاهزا تماما".

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ويستضيف الاستاد المجموعة السادسة التي تضم كل من الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو.

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