مواعيد مباريات الإثنين 20-5-2019 والقنوات الناقلة.. جولة الحسم في دوري أبطال آسيا

يقترب الموسم الكروي من الانتهاء في جميع أنحاء العالم وتصل البطولات إلى مراحلها الأخيرة.

تابع جميع مباريات يوم الإثنين والقنوات الناقلة

وتلعب الجولة الأخيرة والحاسمة لمجموعات دوري أبطال آسيا والتي تشهد العديد من المواجهات الهامة والقوية.

ويستضيف فريق العين الإماراتي نظيره استقلال طهران الإيراني في المباراة التي تذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3 في تمام الساعة 8 مساء.

كذلك يلعب فريق أهلي جدة السعودي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبد الشافي ضد باختاكور الأوزبكي وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

وتقام المباراة الختامية للجولة الـ37 للدوري الإيطالي بين لاتسيو وبولونيا في تمام الساعة الثامنة والنصف عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

تابع جميع مباريات يوم الإثنين والقنوات الناقلة

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