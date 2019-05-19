يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهضة بركان والزمالك، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية اللقاء بفوز نهضة بركان بهدف مقابل لا شيء.

ق. 93 هدف قاتل لنهضة بركان عن طريق لابا كودجا يقابلها أوداري بلمسة إلى لابا الذي سدد في سقف الشباك.

ق. 88 عمر صلاح يتألق مجددا. رأسية من لابا يحولها عمر صلاح إلى ركنية.

ق. 86 تبديل ثان لنهضة بركان بدخول سلمان ولد الحاج بدلا من سمير أوداري.

ق. 83 تصويبة جيدة من إبراهيم حسن بجانب المرمى بقليل.

ق. 78 تبديل ثان للزمالك بدخول محمد إبراهيم بدلا من كهربا.

ق. 77 تصويبة جديدة من كهربا لكن فوق المرمى.

ق. 74 تصويبة صاروخية من النمساوي يتألق عمر صلاح ويحولها إلى ركنية.

الحكم سيكازوي يراجع اللقطة في الفيديو ويقر بعدم احتساب ركلة جزاء ضد الزمالك.

ق.70 فرصة خطيرة لنهضة بركان ومطالبة بركلة جزاء على طارق حامد.

ق. 68 تبديل أول للزمالك بدخول إبراهيم حسن بدلا من أحمد سيد زيزو.

ق. 67 انفراد كامل من كهربا لكنه أهدره بجانب المرمى.

ق. 59 بطاقة صفراء جديدة لحمدي النقاز تعني غيابه أيضا عن لقاء الإياب.

ق. 57 تبديل أول لنهضة بركان بدخول محمد عزيز بدلا من سهيل إيشو.

ق. 56 يا الله! مرور أكثر من رائع من حمدي النقاز ثم عرضية رائعة يتسلمها كهربا ويحولها بخلفية مزدوجة، لكن الحارس عبد العالي المحمدي يحولها إلى ركنية.

ق. 52 إنذار لعمر السعيد ويغيب عن اللقاء المقبل.

ق. 48 عمر السعيد وأحمد سيد "زيزو" يتلقيان العلاج.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 أخطر فرص اللقاء للزمالك. انطلاقة من كهربا وعرضية إلى أوباما، لكن أوباما سقط مبكرا قبل أن تصل الكرة له بغرابة لتضيع أخطر فرص اللقاء على الأبيض.

ق. 41 أخطر فرص نهضة بركان. ركنية يقابلها أوداري برأسية ويحولها لابا بلمسة تصطدم بالقائم الأيمن للزمالك.

ق. 33 تصويبة جميلة من عمر السعيد لكن بجانب مرمى بركان بقليل.

ق. 29 رأسية من إيسوف دايو بجانب المرمى.

ق. 28 تصويبة من بكري الهلايلي يحولها الدفاع إلى ركنية.

ق. 20 إنذار أول لإسماعيل المقدم مدافع نهضة بركان بسبب مخالفة ضد عمر السعيد.

ق. 18 تصويبة قوية من لابا، يتصدى لها عمر صلاح ببراعة.

ق. 15 مخالفة جديدة يقابلها لابا برأسية رائعة في القائم الأيمن، ويتابعها أوداري بتصويبة في الدفاع.

ق. 10 انفراد لنهضة بركان عن طريق لابا كودجو لكن محمد عبد الغني ينقذ الكرة في اللحظة الأخيرة من أمامه.

ق. 9 ركنية لنهضة بركان تنفذ داخل منطقة الجازء ويبعدها الدفاع، لكن تصل إلى بكري الهلالي الذي سدد الكرة ووصل إلى لابا كودجو، لكن المهاجم التوجولي سدد أولا في جسد محمود علاء ثم بجانب المرمى بقليل.

ق. 6 مخالفة لنهضة بركان من حدود منطقة الجزاء، تنفذ أرضية داخل منطقة الجزاء لكن تصل سهلة في يد عمر صلاح.

ق. 4 عرضية ممتازة من أحمد سيد "زيزو" يقابلها محمود علاء المتقدم بلمسة لكن بجانب المرمى بقليل.

الركنية تنفذ ويبعدها الدفاع قبل محمود علاء.

ق. 3 ركنية أولى للزمالك.

بداية المباراة