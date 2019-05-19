تمهيدا لتطبيقها في الموسم المقبل؟ اتحاد الكرة ينظم ورشة لتدريب الحكام على الـV.A.R

الأحد، 19 مايو 2019 - 21:05

كتب : عاطف شادي

حكم الفيديو في إفريقيا

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم عن تنظيم ورشة للتدريب على تنقية الفيديو للحكام.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن تنظيم ورشة عمل للحكام، لتدريبهم على استخدام تقنية الفيديو "V.A.R".

وصرح عزب حجاج مدير إدارة الحكام، بأن الورشة ستضمن إلقاء محاضرات نظرية بداية من الإثنين ٢٧ مايو الجاري بَمقر الاتحاد بالجزيرة.

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كان اتحاد الكرة قد كشف عن احتمالية تطبيق تقنية الفيديو خلال الموسم المقبل بعد الشكاوى العديدة من التحكيم خلال الموسم الجاري.

ويعد الموسم الجاري أحد أكثر المواسم التي تم استقدام فيها حكام أجانب لمباريات الدوري.

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