انتهت في الدوري - الأهلي (2) إنبي (0).. الفوز الخامس على التوالي

الأهلي يواجه إنبي في مباراة مؤجلة من الجولة 30 بالدوري الممتاز.

الأهلي يدخل المباراة متصدرا للدوري بـ70 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز والزمالك. الأحمر لعب 30 مباراة، بيراميدز لعب 32، والزمالك 29 مباراة.

أما إنبي ففي دائرة الخطر حيث يملك 36 نقطة في المركز العاشر، ولكنه على بعد نقطتين فقط من صاحب المركز الـ16 المؤدي للدرجة الثانية، بتروجت.

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انتهت

ق94: جووول ثاني للأهلي. مروان محسن يضيف الثاني من تسديدة قوية.

ق88: رمضان صبحي يهدر فرصة قتل اللقاء بعدما راوغ وتوغل لداخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد عاليا.

ق72: أزارو يهدر فرصة مضاعفة النتيجة للأهلي بعد رأسيته التي تصدى لها الحارس البلعوطي.

ق63: التبديل الأول للأهلي. خروج صالح جمعة ومشاركة وليد سليمان.

ق50: أحمد رفعت لاعب إنبي يتوغل داخل منطقة الجزاء ولكن الشناوي يخرج من مرماه ويتصدى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: تسديدة قوية من عمرو السولية من خارج منطقة الجزاء والحارس عبد العزيز البلعوطي يتألق ويبعدها.

ق30: أزراو يهدر فرصة إضافة الهدف الثاني.

ق12: محمد الشناوي يتألق ويبعد رأسية من محمد بسيوني، وراية التسلل تتدخحل وترتفع.

ق4: الشحات جوووول أول للأهلي ليتقدم سريعا للأحمر أمام إنبي.

ق3: التهديد الأول من النادي الأهلي عن طريق حسين الشحات بعد عرضية توغل على إثرها داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بعيدا عن المرمى.

انطلاق اللقاء