محدّث يوم الحسم في السعودية - النصر 1 الباطن 0.. الهلال 1 الشباب 0.. نهاية الشوط الأول
الخميس، 16 مايو 2019 - 21:22
كتب : FilGoal
ساعات ويحسم الدوري السعودي الملتهب في جولته الأخيرة بصراع محتدم بين الهلال حامل اللقب والنصر الذي يبتعد بفوز وحيد عن لقب غائب منذ 4 سنوات.
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النصر يتصدر الدوري بفارق نقطة عن الهلال. في حال انتهاء الجولة الأخيرة من البطولة يوم الخميس بتساوي الفريقين في النقاط يتوج النصر لأن المواجهتين المباشرتين أمام الهلال تصبان في صالحه.
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نهاية الشوط الأول: النصر 1 الباطن 0 - الهلال 1 الشباب 0
ق26: عبد الرازق حمد الله يسجل الهدف الأول للنصر من ركلة جزاء
ق7: جوميس يسجل الهدف الأول للهلال
بداية المباراتين