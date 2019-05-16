محدّث يوم الحسم في السعودية - النصر 1 الباطن 0.. الهلال 1 الشباب 0.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 16 مايو 2019 - 21:22

كتب : FilGoal

الهلال - النصر

ساعات ويحسم الدوري السعودي الملتهب في جولته الأخيرة بصراع محتدم بين الهلال حامل اللقب والنصر الذي يبتعد بفوز وحيد عن لقب غائب منذ 4 سنوات.

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النصر يتصدر الدوري بفارق نقطة عن الهلال. في حال انتهاء الجولة الأخيرة من البطولة يوم الخميس بتساوي الفريقين في النقاط يتوج النصر لأن المواجهتين المباشرتين أمام الهلال تصبان في صالحه.

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نهاية الشوط الأول: النصر 1 الباطن 0 - الهلال 1 الشباب 0

ق26: عبد الرازق حمد الله يسجل الهدف الأول للنصر من ركلة جزاء

ق7: جوميس يسجل الهدف الأول للهلال

بداية المباراتين

الدوري السعودي النصر الهلال

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