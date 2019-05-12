بوكيتينو: يجب علينا كتابة التاريخ أمام ليفربول في نهائي دوري الأبطال

شدد ماوريسيو بوتشتينو المدير الفني لتوتنام على أن فريقه سيقاتل خلال نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول ليكتب تاريخا جديدا للنادي الإنجليزي.

توتنام أنهى الدوري الإنجليزي في المركز الرابع ليضمن المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، قبل أسابيع من خوض نهائي البطولة أمام ليفربول.

وقال بوكيتينو عقب نهاية مباراة فريقه أمام إيفرتون: "نحن من نرسم التاريخ لأننا نصنعه وإذا تمكنا من الفوز بلقب دوري الأبطال سنكتب تاريخا جديدا ونغير تصورات هذا النادي في المستقبل".

وأضاف "اللاعبون والجماهير وكل عناصر النادي تركز على هدف واحد فقط ولا غيره وهو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

وأكمل "هذه المجموعة من اللاعبين تستحق الكثير من الشكر، بذلوا الكثير من الجهد بطريقة لا تصدق وكان لنا العديد من الإيجابيات خلال هذا الموسم".

المدرب الأرجنتيني استمر في تصريحاته "اللاعبون أظهروا شخصيتهم الكبيرة في المواقف الصعبة وحطموا كل الأبواب عندما كانت الظروف ضدنا خاصة في فترة بناء الملعب الجديد".

وتابع مؤكدا "لذلك أرى أن قدرتنا على القتال مرة أخرى تجعلني فخورا للغاية".

بوكيتينو أتم تصريحاته "أعتقد أن الموسم الحالي هو افضل موسم خاضه توتنام في أخر 5 سنوات، لذلك أنا سعيدا للغاية لما حققنا حتى الآن بإنهاء الدوري في المركز الرابع والتأهل لنهائي دوري الأبطال".

ويلعب توتنام في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم 1 يونيو المقبل بملعب واندا متروبوليتانو في مدريد.

توتنام نجح في تحقيق عودة تاريخية أمام أياكس الهولندي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال وفاز بثلاثية في الشوط الثاني بعد التأخر بهدفين في الشوط الأول والخسارة بهدف في الذهاب.

أما في أخر مباراة في الموسم تعادل توتنام 2-2 مع إيفرتون لينهي المسابقة في المركز الرابع خلف مانشستر سيتي البطل وليفربول الوصيف وتشيلسي صاحب المركز الثالث.

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