الكشف عن - كلمات كلوب الحماسية للاعبيه قبل معجزة إقصاء برشلونة

كشف ديان لوفرين مدافع ليفربول كلمات مدربه يورجن كلوب للاعبي الريدز والتي ألهمتهم لتسجيل عودة تاريخية على حساب برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول صنع معجزة في أنفيلد، وسحق برشلونة برباعية دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليعوض خسارته ذهابا بثلاثية دون رد على ملعب كامب نو، ليتأهل لنهائي المسابقة الأوروبية للمرة الثانية على التوالي. (طالع التفاصيل)

"تهانينا لكلوب"، هذا ما قاله لوفرين لموقع ناديه. وأضاف: "قبل أن يلقي خطابًا رائعًا، كان شيئًا رائعًا ما فعله. أعتقد أنه رفع من روحنا المعنوية كثيرًا".

عندما سئل عما قاله المدرب ، كشف المدافع: "قال يا رجال، فقط آمنوا بأنفسكم. ضعوا في ذهنكم أنه يمكننا القيام بذلك". إنه شيء لم نسمعه من قبل.

وواصل "قال يا رجال، هدف واحد أو هدفين. حتى لو لم نحرز في الدقائق الـ15 أو الـ20 الأولى، صدقوني في الدقائق 65، 66، 67 سوف ننجح في التسجيل".

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وأكمل الدولي الكرواتي ما قاله مدربه الألماني "مع دعم جماهير أنفيلد خلفنا، ثقوا في، يمكننا أن نفعل ذلك. لقد فعلنا ذلك مرة واحدة، في مباراة بروسيا دورتموند، يمكننا أن نفعل ذلك الليلة. لقد فعلنا ذلك".















































































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